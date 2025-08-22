Λόβρεν: «Στον ΠΑΟΚ υπάρχει έξτρα πίεση για τα 100 χρόνια»
Ο Ντέγιαν Λόβρεν βρέθηκε στο επίκεντρο στη Ριέκα, με τον έμπειρο Κροάτη στόπερ να βρίσκεται για πρώτη φορά στη χώρα του ως αντίπαλος με σύλλογο, γνωρίζοντας την αποθέωση στην Οπατίγια και κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπατριωτών του.
Ο 36χρονος Κροάτης, με 78 συμμετοχές με την εθνική ομάδα και παρουσία σε τρία Μουντιάλ, είδε τα βλέμματα να στρέφονται πάνω του στο «Stadion Rujevica» μιλώντας στο pregame της κροατικής τηλεόρασης.
Στην πρωινή του βόλτα στο μικρό λιμανάκι της Οπατίγια, λίγα χιλιόμετρα από τη Ριέκα, έγινε αποδέκτης θερμής υποδοχής από τον κόσμο που αναγνώριζε στο πρόσωπό του έναν από τους πιο γνωστούς διεθνείς της χώρας.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Σταύρου Σουντουλίδη για την ήττα από τη Ριέκα και τη ρεβάνς της Τούμπας
Ετσι, λοιπόν, ήταν λογικό ο Λόβρεν να σταθεί στο ιδιαίτερο συναίσθημα της επιστροφής:
«Είναι ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην Κροατία. Έχω όμορφες αναμνήσεις με την Εθνική και είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ με κάποιον σύλλογο. Η Ελλάδα έχει διαφορετική νοοτροπία από την Κροατία. Οι φίλαθλοι είναι από τους πιο φανατικούς και λυπάμαι που δεν είναι τώρα εδώ, γιατί θα υπήρχε όμορφη ατμόσφαιρα. Είναι ωραίο να έχω τα δικά μας παιδιά δίπλα μου, ήταν εδώ ο Κοτάρσκι και τώρα ο Ιβανούσετς».
Για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και τους στόχους της νέας σεζόν, ο Κροάτης στόπερ υπογράμμισε:
«Δεν είχαμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, καθώς θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά σιγά σιγά βρίσκουμε ρυθμό. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι πάντα ανάμεσα στα φαβορί και φυσικά κι εμείς μαζί τους, όμως έχουμε και την πίεση για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Εμείς πάντα αναζητούμε τη νίκη και η Τούμπα είναι ένα ξεχωριστό μέρος».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Stoiximan Super League 1: Απαγορευτικά τα 45 δευτερόλεπτα διακοπής από τον ρέφερι σε περίπτωση τραυματισμού παίκτη στο κεφάλι
- Stoiximan Super League 1: Οι διαιτητές με κακή απόδοση θα πηγαίνουν στον... πάγκο, πως θα «τιμωρούνται» οι ξένοι ρέφερι
- Μέναλο: «Στην Τούμπα μας εκτός από τον ΠΑΟΚ μας περιμένει... κόλαση»