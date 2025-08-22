Ο Ντέγιαν Λόβρεν δείχνει πως κατανοεί το βάρος της φανέλας του ΠΑΟΚ και τη δίψα του κόσμου ενόψει της ιστορικής σεζόν των 100 χρόνων.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν βρέθηκε στο επίκεντρο στη Ριέκα, με τον έμπειρο Κροάτη στόπερ να βρίσκεται για πρώτη φορά στη χώρα του ως αντίπαλος με σύλλογο, γνωρίζοντας την αποθέωση στην Οπατίγια και κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπατριωτών του.

Ο 36χρονος Κροάτης, με 78 συμμετοχές με την εθνική ομάδα και παρουσία σε τρία Μουντιάλ, είδε τα βλέμματα να στρέφονται πάνω του στο «Stadion Rujevica» μιλώντας στο pregame της κροατικής τηλεόρασης.

Στην πρωινή του βόλτα στο μικρό λιμανάκι της Οπατίγια, λίγα χιλιόμετρα από τη Ριέκα, έγινε αποδέκτης θερμής υποδοχής από τον κόσμο που αναγνώριζε στο πρόσωπό του έναν από τους πιο γνωστούς διεθνείς της χώρας.

Ετσι, λοιπόν, ήταν λογικό ο Λόβρεν να σταθεί στο ιδιαίτερο συναίσθημα της επιστροφής:

«Είναι ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην Κροατία. Έχω όμορφες αναμνήσεις με την Εθνική και είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ με κάποιον σύλλογο. Η Ελλάδα έχει διαφορετική νοοτροπία από την Κροατία. Οι φίλαθλοι είναι από τους πιο φανατικούς και λυπάμαι που δεν είναι τώρα εδώ, γιατί θα υπήρχε όμορφη ατμόσφαιρα. Είναι ωραίο να έχω τα δικά μας παιδιά δίπλα μου, ήταν εδώ ο Κοτάρσκι και τώρα ο Ιβανούσετς».

Για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και τους στόχους της νέας σεζόν, ο Κροάτης στόπερ υπογράμμισε:

«Δεν είχαμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, καθώς θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά σιγά σιγά βρίσκουμε ρυθμό. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι πάντα ανάμεσα στα φαβορί και φυσικά κι εμείς μαζί τους, όμως έχουμε και την πίεση για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Εμείς πάντα αναζητούμε τη νίκη και η Τούμπα είναι ένα ξεχωριστό μέρος».