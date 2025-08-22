Ο Λούκα Μέναλο άφησε το αποτύπωμά του στο πρώτο ραντεβού της Ριέκα με τον ΠΑΟΚ, γνωρίζει όμως ότι στην καυτή Τούμπα θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.

Ένα γκολ του Λούκα Μέναλο ήταν αρκετό για να κρίνει την πρώτη μάχη της Ριέκα με τον ΠΑΟΚ στο «Rujevica». Ο Βόσνιος μεσοεπιθετικός μίλησε για τη βραδιά που τον έφερε στο επίκεντρο, αλλά και για το δύσκολο ταξίδι που ακολουθεί στη Θεσσαλονίκη.

Ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος της αναμέτρησης αναγνώρισε την ποιότητα του Δικεφάλου, τονίζοντας ότι η εικόνα της Ριέκα οφειλόταν στην αποφασιστικότητα και τη συγκέντρωση που έβγαλε η ομάδα του:

«Μια εξαιρετική εμφάνιση από εμάς. Ο ΠΑΟΚ είναι ποιοτικός, καλός, ίσως να μην φάνηκε τόσο λόγω του τρόπου που παίξαμε, γιατί ήμασταν φανταστικοί. Νιώθεις την ποιότητά τους, σε πνίγουν με το πρέσινγκ, αλλά πιστεύω ότι τους περιορίσαμε. Θεωρώ ότι έπρεπε να πετύχουμε κι άλλο γκολ. Είμαστε μια εργατική ομάδα, ένας για όλους, όλοι για έναν, έτσι φαίνεται».

Για το γκολ που χάρισε τη νίκη στη Ριέκα, στάθηκε στη συνεργασία με τον Νίκο Γιάνκοβιτς, που του έδωσε την ασίστ:

«Ο Νίκο με βρήκε εξαιρετικά στη φάση του γκολ· χρειάστηκε λίγη παραπάνω συγκέντρωση για να εκμεταλλευτούμε και άλλες ευκαιρίες. Μπήκαμε από το πρώτο λεπτό όπως είχαμε συμφωνήσει. Στο γήπεδο νιώθεις την ποιότητά τους, είναι γρήγοροι, ευέλικτοι – Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, πραγματικά καλοί».

Και αν το πρώτο βήμα έγινε στην Κροατία, ο Μέναλο γνωρίζει ότι η πραγματική δοκιμασία περιμένει στη Θεσσαλονίκη:

«Αυτό ήταν μόνο το πρώτο παιχνίδι, στην Ελλάδα μας περιμένει κόλαση. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα, πρώτα στον Βαράζντιν. Ιδανική ευκαιρία να προετοιμαστούμε ακόμη καλύτερα για την Ελλάδα. Το κακό ρεκόρ των κροατικών ομάδων απέναντι στις ελληνικές; Κάθε παράδοση πρέπει κάπου να σπάσει· ελπίζουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα την σταματήσουμε».