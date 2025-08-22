Η αμυντική του λειτουργία που πάει μπροστά τον Παναθηναϊκό και η αναβάθμιση Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός που κέρδισε και την Σαμσουνσπόρ από την άμυνά του και το μισάωρο ντεμπούτο του Καλάμπρια που άφησε υποσχέσεις.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του απέναντι στην Σαμσουνσπόρ επικρατώντας με 2-1, παρ' ότι του στράβωσε για λίγο η κατάσταση, όταν έμειναν κόντρα στην ροή του αγώνα πίσω στο σκορ στο 51ο λεπτό και κατόρθωσε έτσι να πάει στην Σαμψούντα για την ρεβάνς έχοντας ένα μικρό προβάδισμα.

Οι «πράσινοι» πέτυχαν για πρώτη φορά φέτος δύο γκολ σε επίσημο παιχνίδι και μάλιστα αυτό μετά τα τέσσερα ημίχρονα και το ένα ημίωρο της παράτασης χωρίς γκολ κόντρα στην Σαχτάρ, σπάζοντας ως έναν βαθμό την... κακοδαιμονία που τους κυνηγούσε.

Όμως και πάλι το βασικό τους «όπλο» και την χθεσινή βραδιά, δεν ήταν η επίθεση, αλλά η αμυντική τους λειτουργία, που δεν επέτρεψε στην Σαμσουνσπόρ να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη σε κανένα σημείο του αγώνα.

Το 0,08xG ανά σουτ και τα γκολ που ήρθαν από αμυντικούς

Αν κοιτάξει κανείς τις επιδόσεις του Παναθηναϊκού στο επιθετικό και το αμυντικό κομμάτι και πάλι εκείνο στο οποίο το «τριφύλλι» έκανε καλύτερα την δουλειά του ήταν το δεύτερο.

Οι «πράσινοι» είχαν μία κάποια επιθετική δημιουργία, η οποία όμως δεν έφτασε στα στάνταρ των προηγούμενων αγώνων, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη πως έπαιζαν και με μία πιο αδύναμη ομάδα.

Συνολικά έφτιαξαν 14 τελικές οι οποίες άξιζαν 1,37xG, που είναι ο δείκτης που δείχνει την επικινδυνότητα των ευκαιρίων που δημιουργεί μία ομάδα. Κοινώς κάθε προσπάθεια του Παναθηναϊκού ισούταν με 0,098xG, κάτι που σημαίνει πως είχε σχεδόν ίδια αξία με μία τελική μέσης επικινδυνότητας που φτάνει τα 0,10xG.

Αντιθέτως, οι «πράσινοι» παρουσίασαν πολύ καλύτερη εικόνα στην άμυνά τους, παρ' ότι δέχθηκαν γκολ και θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς πιο απλοϊκά, πως, αν έχεις δεχθεί γκολ από έναν τέτοιο αντίπαλο, δύσκολα θα μπορούσες να έχεις κάνει καλά την δουλειά σου στον τομέα αυτόν.

☘️🙌 Λατρεία για Κυριακόπουλο μετά το τελος και η ατάκα «μαγικη γκολάρα» από τον κόσμο.#paofc pic.twitter.com/eAmfhAbYek August 21, 2025

Το «τριφύλλι» δέχθηκε οκτώ τελικές σε ολόκληρο το παιχνίδι, οι οποίες άξιζαν 0,67xG, κάτι που σημαίνει πως η αξία κάθε ευκαιρίας έφτανε το 0,08xG, άρα ήταν αρκετά κάτω από τον μέσο όρο επικινδυνότητας μίας μέτριας τελικής που αναφέραμε προηγούμενως.

Η στήριξη αυτή του Παναθηναϊκού στην αμυντική του λειτουργία την περίοδο είναι πέρα από προφανής και δικαιολογημένη, αφού είναι το κομμάτι που έχει δουλευτεί περισσότερο ενώ ταυτόχρονα έχει ολοκληρωθεί πλήρως πλέον και η ενίσχυσή του.

Ναι μεν υπέστη την απώλεια του Γιώργου Βαγιαννίδη, όμως όσο κι αν ο Έλληνας άσος ήταν αξιοπρεπής στα αμυντικά του καθήκοντά, το επιθετικό κομμάτι ήταν εκείνο που τον ξεχώριζε.

☘️🙌 Οι δηλώσεις του Άνταμ Τσέριν μετά τον αγώνα με την Σάμσουνσπορ.#paofc pic.twitter.com/jJuVvCaYXi — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 21, 2025

Αντίθετα στην επίθεση αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν έχει ένα οκτάρι κι ένα δεκάρι σε σχέση με πέρυσι και πιο συγκεκριμένα, τον ποιοτικό Ουναΐ, που συνεισέφερε σε γκολ και δημιουργία, αλλά και τον εργάτη Μαξίμοβιτς, που πατούσε περιοχή και απειλούσε. Άρα είναι λογικό ως έναν βαθμό να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια θωρακίζοντας πρώτα την άμυνά της κι έπειτα να κάνει το καλύτερο που μπορεί μπροστά.

Στο χθεσινό παιχνίδι βέβαια ακόμη και στην επίθεση την λύση την έδωσαν μέλη της αμυντικής γραμμής. Το πρώτο γκολ σημείωσε με υπέροχο σουτ ο αριστερός οπισθοφύλακας των «πρασίνων», Γιώργος Κυριακόπουλος με υπέροχο σουτ ενώ το δεύτερο ο Πάλμερ-Μπράουν με ωραία κεφαλιά.

Κι όλα αυτά ενώ χθες παρουσιάστηκε στο ΟΑΚΑ και η τελευταία προσθήκη στην αμυντική γραμμή της ομάδας, η οποία αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω βελτίωση τόσο στην αμυντική λειτουργία όσο και στην επίθεση (σε σχέση με τον Κώτσιρα και όχι με τον Βαγιαννίδη).

Ο Καλάμπρια συστήθηκε στον κόσμο και άφησε υποσχέσεις

Τι κι αν είχε προλάβει να κάνει μόλις μιάμιση προπόνηση με τη νέα του ομάδα; Τι κι αν δεν είχε κάνει προετοιμασία το φετινό καλοκαίρι όντας ελεύθερος από την πρώτη Ιουλίου; Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια μπήκε στο χορτάρι του ΟΑΚΑ κι έδωσε μια γεύση απ' αυτά που είναι ικανός να κάνει.

Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ έδειξε αρκετά φιτ για την απραξία που είχε και ιδιαίτερα ορεξάτος.Τελείωσε το παιχνίδι με 14/20 πάσες (70%), 1 σουτ με το κακό του πόδι, που έφυγε ψηλά άουτ, 1/1 ντρίμπλα, 2 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, 1 προωθητικό τρέξιμο με την μπάλα και 4/4 μονομαχίες. Είχε ακόμη 5 απώλειες μπάλας και 0/4 γεμίσματα.

Στο αμυντικό κομμάτι μέτρησε 4 επανακτήσεις της μπάλας, η μία στο αντίπαλο μισό και, μία απομάκρυνση.

Γενικά η είσοδός του στο γήπεδο έδωσε πνοή και ζωντάνια στην δεξιά πλευρά. Με τον ίδιο να προσμένει την μπάλα να περάσει από τα πόδια του και την πλευρά του για να δείξει πράγματα.

Και η αλήθεια είναι πως υπήρξε σαφής βελτίωση στην πλευρά αυτή έπειτα από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, παρ' ότι εκείνος δεν έκανε κάτι εξωπραγματικό. Αλλά λίγο ότι ήταν ξεκουράστος, λίγο η διάθεσή του να παίξει ποδόσφαιρο μετά από τόσους μήνες σε συνδυασμό και με την ποιότητά του ως ποδοσφαιριστή φανέρωσαν διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.

Γι' αυτό άλλωστε και επενδύθηκαν και τόσα χρήματα και προσπάθεια για την απόκτησή του. Φυσικά, ακόμα είναι πολύ νωρίς, γι' αυτό και μιλάμε για πρώτα δείγματα, αφού κι εκείνος θα χρειαστεί τον χρόνο του για να αποκτήσει χημεία με την ομάδα και να βρει τα πατήματά του, έχοντας παίξει τελευταία φορά τον Μάιο.