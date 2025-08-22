Κυριακόπουλος: «Πόσο χαρούμενος που σκοράρω με αυτή την φανέλα, κοιτάμε το επόμενο ματς για την πρόκριση!»

Την απόλυτη ικανοποίησή του δήλωσε μέσω social media ο Γιώργος Κυριακόπουλος, μετά το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στο ευρωπαϊκό του ταξίδι, επικρατώντας με 2-1 της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ρούι Βιτόρια, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με το γκολ του Τόμασον στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, έδειξε χαρακτήρα και γύρισε το ματς. Με τέρματα των Γιώργου Κυριακόπουλου και Πάλμερ-Μπράουν, οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη και πλέον έχουν ραντεβού στην τουρκία για τη ρεβανς (28/8).

Μέτα τη σέντρα ο 29χρονος που πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δηλώνοντας: «Πόσο χαρούμενος που σκοράρω το 1ο μου γκολ με αυτή την φανέλα, πιο πολύ όμως για την νίκη και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο! Κοιτάμε το επόμενο ματς για την πρόκριση!»

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κυριακόπουλος αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από την ιταλική Μόντσα, με κόστος που άγγιξε τα 2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Ο διεθνής αριστερός μπακ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με το «τριφύλλι».