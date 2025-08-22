Κυριακόπουλος: Η αποθέωση στον σκόρερ του 1-1 με «μπράβο Γιωργάρα, έβαλες γκολάρα»  (vid)

Ο Έλληνας διεθνής ακραίος μπακ βίωσε απίστευτες στιγμές λατρείας από τον κόσμο μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ με το 2-1 υπέρ της ομάδας του Βιτόρια.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος αποδείχθηκε εκ των πρωταγωνιστών στο 2-1 του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ και έχοντας κάνει το 1-1 με τη... βολίδα του. Ο Έλληνας διεθνής ακραίος αμυντικός μετά το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ βίωσε την απόλυτη αποθέωση από φιλάθλους των γηπεδούχων και ουκ ολίγους πιτσιρικάδες, που τον περίμεναν για τον συγχαρούν και όχι μόνο.

Οι ατάκες «μπράβο Γιωργάρα, έβαλες γκολάρα» έδιναν και έπαιρναν με το Gazzetta να καταγράφει τις στιγμές που μπορεί να δείτε στο σχετικό βίντεο. Ο Έλληνας αμυντικός έμεινε εκεί υπομονετικά για να ευχαριστήσει όσους φιλάθλους ήθελαν μία φωτογραφία μαζί του ή ένα αυτόγραφο.

@Photo credits: eurokinissi, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
     

