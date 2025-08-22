Πάλμερ Μπράουν: «Η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση, πιστεύει ο ένας παίκτης τον άλλον» (vid)

Ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Πάλμερ Μπράουν ανέφερε πως οι «πράσινοι» έχουν αυτοπεποίθηση και αυτοκυριαρχία και πως ο ένας παίκτης πιστεύει τον άλλον.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει της Σάμσουνσπορ με 2-1 και να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στην League Phase του Europa League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Πάλμερ Μπράουν που ήταν ο σκόρερ του νικητήριου γκολ μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία, πίστη, προπονείται καθημερινά, κάνει καλή δουλειά, πιστεύει ο ένας παίκτης τον άλλο, πιστεύουμε μεταξύ μας. Με την πίστη και με τους φιλάθλους μας μπορούμε να προχωρήσουμε ιδιαίτερα όταν έχουμε τη μπάλα στα πόδια έχουμε κυριαρχία και πιστεύω ότι έτσι θα πάμε καλύτερα.

Κάθε εβδομάδα κάνουμε την προετοιμασία, κάνουμε αυτά που δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο, κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και ο Γιώργος Κυριακόπουλος κι εγώ που σκόραρα. Η αλήθειά είναι ότι προετοιμαζόμαστε στα στημένα, προπονούμαστε και ο προπονητής μας μιλάει, μας λέει τις λεπτομέρειες, η προετοιμασία μας είναι καλή

Έχουμε άλλον ένα αγώνα πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας.

Τώρα τελευταία έγινα πατέρας και μου έλεγαν ότι έπρεπε να έρθει το παιδί για να μπορέσω να σκοράρω. Κάναμε αρκετή δουλειά με τα στημένα και αυτό μας βοήθησε αρκετά, είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι χαρούμενος που είμαι υγιείς, είμαι χαρούμενος για την πορεία μας και για τη νίκη».