Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ: Ο πρόεδρος των Τούρκων μίλησε για... προπαγάνδα
Μπροστά σε 40.000 φιλάθλους ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή, επικράτησε 2-1 της Σάμσουνσπορ και βρέθηκε πιο κοντά στους ομίλους του Europa League. Βέβαια, ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας θέλησε να σταθεί περισσότερο σε εξωαγωνιστικά θέματα μιλώντας για… προπαγάνδα «Εδώ έκαναν απίστευτη προπαγάνδα για 10–12 μέρες. Το έμβλημα με τον Ατατούρκ ήρθε τελικά εδώ. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έζησαν το ματς σαν… εθνικό αγώνα» ήταν το αρχικό σχόλιο του Γιουκσέλ Γιλντιρίμ.
Ο ισχυρός άνδρας της τουρκικής ομάδας πρόσθεσε: «Ύστερα από 27 χρόνια επιστρέψαμε στην ευρωπαϊκή σκηνή. Για εμάς ήταν κάτι σπουδαίο. Χάσαμε, αλλά παλέψαμε. Τώρα υπάρχει η ρεβάνς, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Θέλω να στείλω μήνυμα σε όλη την Τουρκία και στους οπαδούς της Σάμσουνσπορ. Η ομάδα δεν ήταν πλήρως έτοιμη, όμως πιστεύω ότι στη Σαμσούντα θα δυσκολέψουμε πολύ τον Παναθηναϊκό. Το 2-1 δεν είναι κακό αποτέλεσμα,·θα θέλαμε την ισοπαλία, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έχουμε όμως τη δύναμη να κερδίσουμε εντός έδρας».
