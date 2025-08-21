Βαθμολογία UEFA: Ο ΠΑΟΚ μετρίασε τα χαμόγελα σε μία βραδιά που θα μπορούσε να ήταν ιδανική!

Η Ελλάδα μείωσε την απόσταση από την Τσεχία στην ειδική βαθμολογία της UEFA, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία της ΑΕΚ.

Ποικιλία… αποτελεσμάτων για τα ελληνικά χρώματα στην πρώτη βραδιά των Play Off σε Europa και Conference League. O Παναθηναϊκός επικράτησε της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ προσθέτοντας 200 βαθμούς στο σακούλι για την Ελλάδα, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ χαρίζοντας 100 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Ριέκα και δεν κατάφερε να συνεισφέρει.

Με τους 300, λοιπόν, συνολικά βαθμούς, η Ελλάδα έφτασε τους και παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA. Για την 10η Τσεχία, τόσο η Σίγκμα Όλομουτς, όσο και η Μπάνικ Οστράβα ηττήθηκαν στην βραδιά, ενώ μόνη εκπρόσωπος της χώρας που χαμογέλασε ήταν η Σπάρτα Πράγας. Έτσι, γίνεται κατανοητό, πως στο φινάλε των πρώτων αγώνων των Play Off, η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει μειώσει περισσότερο την διαφορά της από την χώρα που προπορεύεται.

Αναλυτικά:

9. Τουρκία 42.500 (5/5)

10. Τσεχία 39.100 (5/5)

11. Ελλάδα 35.813 (4/5)

12. Νορβηγία 35.288 (4/5)

13. Πολωνία 35.125 (4/4)

14. Δανία 33.231 (3/4)

15. Αυστρία 31.450 (3/5)