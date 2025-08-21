Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στην Κροατία, γνώρισε την ήττα από την Ριέκα με 1-0 και έκανε δύσκολη την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Μπορεί να ξεκίνησε δυνατά έχοντας δοκάρι με τον Ιβανούσετς, ωστόσο η συνέχεια για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν η καλύτερη. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ηττήθηκε από την Ριέκα με 1-0 και έκανε την ζωή της δύσκολη όσον αφορά την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Για την ακρίβεια οι «ασπρόμαυροι» θέλουν νίκη με 1 γκολ για να πάει το ματς σε παράταση και με 2 και πάνω για την πρόκριση την επόμενη βδομάδα στη Τούμπα.