Βιτόρια: «Το πιστέψαμε και το γυρίσαμε, ικανοποιημένος από το ντεμπούτο του Καλάμπρια»

Ο Ρουί Βιτόρια στάθηκε στην θέληση που είχαν οι παίκτες του να γυρίσουν το ματς μετά το 0-1 της Σάμσουνσπορ και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το ντεμπούτο του Καλάμπρια.

Ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να επικρατήσει της Σάμσουνσπορ με 2-1 με γκολ των Κυριακόπουλου και Πάλμερ Μπράουν και να κάνει σημαντικό βήμα για πρόκριση στην League Phase του Europa League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ρουί Βιτόρια μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Το παιχνίδι κρίθηκε και στο ότι πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να το γυρίσουμε. Η αντίπαλη ομάδα έφερε το ματς στο δικό της ρυθμό, εμείς δυσκολευτήκαμε στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο από μια στιγμή αδράνειας δεχθήκαμε το γκολ, ωστόσο στη συνέχεια με πίστη μέχρι το τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, μπορούσαμε να πετύχουμε και ένα ακόμη γκολ. Εχουμε μπροστά μας ακόμη 90 λεπτά για να μπορέσουμε να προκριθούμε.

Θέλουμε περισσότερο να έχουμε την απόδοση που είχαμε μετά το 0-1. Ποτέ δεν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, αν και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με μισή ευκαιρία του αντιπάλου. Η Σαμσουνσπόρ είναι μια πολύ καλή ομάδα, το γνωρίζαμε.

Μας βοήθησε η είσοδος του Καλάμπρια. Το ξέραμε ότι είναι ποιοτικός, μπήκε και άλλαξε τη δυναμική από τη δεξιά πλευρά. Βοήθησε και τον Τετέ».