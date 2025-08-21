Βιτόρια: «Το πιστέψαμε και το γυρίσαμε, ικανοποιημένος από το ντεμπούτο του Καλάμπρια»
Ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να επικρατήσει της Σάμσουνσπορ με 2-1 με γκολ των Κυριακόπουλου και Πάλμερ Μπράουν και να κάνει σημαντικό βήμα για πρόκριση στην League Phase του Europa League.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ρουί Βιτόρια μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Το παιχνίδι κρίθηκε και στο ότι πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να το γυρίσουμε. Η αντίπαλη ομάδα έφερε το ματς στο δικό της ρυθμό, εμείς δυσκολευτήκαμε στο πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο ημίχρονο από μια στιγμή αδράνειας δεχθήκαμε το γκολ, ωστόσο στη συνέχεια με πίστη μέχρι το τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, μπορούσαμε να πετύχουμε και ένα ακόμη γκολ. Εχουμε μπροστά μας ακόμη 90 λεπτά για να μπορέσουμε να προκριθούμε.
Θέλουμε περισσότερο να έχουμε την απόδοση που είχαμε μετά το 0-1. Ποτέ δεν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, αν και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με μισή ευκαιρία του αντιπάλου. Η Σαμσουνσπόρ είναι μια πολύ καλή ομάδα, το γνωρίζαμε.
Μας βοήθησε η είσοδος του Καλάμπρια. Το ξέραμε ότι είναι ποιοτικός, μπήκε και άλλαξε τη δυναμική από τη δεξιά πλευρά. Βοήθησε και τον Τετέ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.