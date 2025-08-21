Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ: Αστραπιαία ανατροπή με σκαστή κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν (vid)
Ανατροπή μέσα σε οκτώ λεπτά για τον Παναθηναϊκό, με τον Πάλμερ-Μπράουν να παίρνει τη σκαστή κεφαλιά και να αιφνιδιάζει τον γκολκίπερ της Σάμσουνσπορ για το 2-1.
Μέσα σε οκτώ λεπτά ο Παναθηναϊκός έφερε τα πάνω-κάτω στον αγώνα απέναντι στην Σάμσουνσπορ. Αφού ο Κυριακόπουλος ισοφάρισε με κεραυνό, το τριφύλλι ολοκλήρωσε την ανατροπή και πάλι από στημένη μπάλα. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τετέ, ο Πάλμερ Μπράουν πήρε την σκαστή κεφαλιά με τους Κοτσούκ - Μουτζά να μπερδεύονται μεταξύ τους και τη μπάλα να καταλήγει στο πλεκτό για το 2-1 υπέρ των πρασίνων στο 74΄.
@Photo credits: INTIME, ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
