Λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους, η Ριέκα άνοιξε το σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ είχε τις στιγμές του απέναντι στη Ριέκα στο πρώτο μέρος του αγώνα για τα play-offs του Europa League, ωστόσο δεν τις εκμεταλλεύτηκε και το πλήρωσε. Στο 39ο λεπτό ο Γιάνκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ και ο Μέναλο πάτησε γερά και με κεφαλιά νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0.