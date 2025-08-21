Ριέκα - ΠΑΟΚ: Προβάδισμα για τους Κροάτες με κεφαλιά του Μέναλο (vid)
Λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους, η Ριέκα άνοιξε το σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ είχε τις στιγμές του απέναντι στη Ριέκα στο πρώτο μέρος του αγώνα για τα play-offs του Europa League, ωστόσο δεν τις εκμεταλλεύτηκε και το πλήρωσε. Στο 39ο λεπτό ο Γιάνκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ και ο Μέναλο πάτησε γερά και με κεφαλιά νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0.
