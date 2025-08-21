Ριέκα - ΠΑΟΚ: Το δοκάρι στο δυνατό σουτ του Ιβανούσετς (vid)
Άτυχος στάθηκε ο ΠΑΟΚ, που λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ στην έδρα της Ριέκα.
Άγγιξε το γκολ ο ΠΑΟΚ στην έδρα της Ριέκα στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του Europa League, όμως του τα... χάλασε η τύχη. Στο 20ο λεπτό ο Λούκα Ιβανούσετς, μετά από συνεργασία Κωνσταντέλια - Ζίβκοβιτς, έκανε πολύ ωραίο, δυνατό σουτ, όμως η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της κροατικής ομάδας και δεν έκανε το χατίρι στους Θεσσαλονικείς.
@Photo credits: INTIME
