Άτυχος στάθηκε ο ΠΑΟΚ, που λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ στην έδρα της Ριέκα.

Άγγιξε το γκολ ο ΠΑΟΚ στην έδρα της Ριέκα στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του Europa League, όμως του τα... χάλασε η τύχη. Στο 20ο λεπτό ο Λούκα Ιβανούσετς, μετά από συνεργασία Κωνσταντέλια - Ζίβκοβιτς, έκανε πολύ ωραίο, δυνατό σουτ, όμως η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της κροατικής ομάδας και δεν έκανε το χατίρι στους Θεσσαλονικείς.