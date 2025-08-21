Ο Παναθηναϊκός και απέναντι στην Σάμσουνσπορ βρέθηκε κοντά στο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τρεις φορές έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να το πετύχει.

Σε ακόμα ένα φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός βρέθηκε κοντά στο γκολ χωρίς να το πετύχει. Συγκεκριμένα και απέναντι στην Σάμσουνσπορ στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα των Play Offs του Europa League, οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα παρότι βρέθηκαν κοντά στο να το κάνουν.

Αρχικά μόλις στο 5' ο Μπακασέτας παραλίγο να βάλει ένα από τα πιο όμορφα γκολ της καριέρας του. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» μετά το γύρισμα του Σφιντέρσκι έκανε ένα φοβερό βολ πλανέ με την μπάλα να κοντράρει σε σώμα παίκτη των Τούρκων και να βαίνει κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την πίεση και στο 22' βρέθηκαν και πάλι κοντά στο γκολ με τον Σφιντέρσκι μετά από ωραία προσπάθεια του Πελίστρι να γυρίζει ακόμα πιο ωραία την μπάλα αλλά αυτή να μην του κάνει το χατήρι καθώς κόντραρε πάλι σε Τούρκο και βγήκε κόρνερ δίπλα από το δοκάρι του Κοτσούκ.

Το κακό για τους «πράσινους» τρίτωσε στο 28' όταν και χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Τουμπά από καλή θέση να κάνει το σουτ με το δεξί και την μπάλα να βγαίνει ελάχιστα άουτ πάνω από το δοκάρι του Τούρκου τερματοφύλακα.