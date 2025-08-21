Ο Παναθηναϊκός λόγω της συμμετοχής του σε τρεις προκριματικούς γύρους διοργανώσεων της UEFA έχει εξασφαλίσει 525.000 ευρώ. Δείτε πόσα διεκδικεί λόγω της εξασφάλισης της συμμετοχής του σε League Phase.

Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στη League Phase του Europa League μετά τη νίκη επί της Σάμσουνσπορ και καλείται να τελειώσει την υπόθεση στη ρεβάνς (28/8). Βέβαια χάρη στην πρόκριση επί της Σαχτάρ η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και τον χειμώνα.

Με τη συμμετοχή τους σε τρεις προκριματικούς γύρους οι Πράσινοι έχουν βάλει ήδη στο λογαριασμό τους 525.000 ευρώ. Εάν προκριθούν στη League Phase του Europa League τότε θα λάβουν συνολικά 4.835.000 ευρώ (4.310.000 ευρώ + 525.000 ευρώ).

Εφόσον ο Παναθηναϊκός καταλήξει στη League Phase του Conference League τότε τα έσοδα του θα είναι 3.695.000 ευρώ ευρώ (3.170.000 ευρώ + 525.000 ευρώ).

Στο Europa League η κάθε ομάδα λαμβάνει 450.000 ευρώ για τις νίκες και 150.000 στις ισοπαλίες. Στο Conference League τα αντίστοιχα μπόνους είναι 400.000 ευρώ και 133.000 ευρώ.