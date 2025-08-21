Ο ΠΑΟΚ λόγω της συμμετοχής του σε δυο προκριματικούς γύρους διοργανώσεων της UEFA έχει κλειδώσει 350.000 ευρώ. Δείτε πόσα διεκδικεί λόγω της εξασφάλισης συμμετοχής σε League Phase.

Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ανατρέψει την ήττα του στην έδρα της Ριέκα με 1-0 στη ρεβάνς της Τούμπας (28/8) για να συνεχίσει την πορεία του στο Europa League. Φυσικά οι Θεσσαλονικείς από τη στιγμή που απέκλεισααν τους Αυστριακούς έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε League Phase.

Οι Ασπρόμαυροι έχουν βάλει ήδη στο λογαριασμό τους 350.000 ευρώ, λόγω της συμμετοχής τους στον τρίτο προκριματικό του Europa League και στα Play Offs. Εάν προκριθεί στη League Phase της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης της UEFA τότε θα λάβει συνολικά 4.660.000 ευρώ (4.310.000 ευρώ + 350.000 ευρώ).

Εφόσον ο ΠΑΟΚ καταλήξει στη League Phase του Conference League τότε τα έσοδα του θα είναι 3.520.000 ευρώ (3.170.000 ευρώ + 350.000 ευρώ).

Στο Europa League η κάθε ομάδα λαμβάνει 450.000 ευρώ για τις νίκες και 150.000 στις ισοπαλίες. Στο Conference League τα αντίστοιχα μπόνους είναι 400.000 ευρώ και 133.000 ευρώ.