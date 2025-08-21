Τούρκος οπαδός σήκωσε σημαία της Σάμσουνσπορ στο Παναθηναϊκό Στάδιο, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι του ΟΑΚΑ.

Η Σάμσουνσπορ είναι το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Europa League Το Τριφύλλι θα υποδεχτεί την ομάδα της Σαμψούντας στο Ολυμπιακό Στάδιο το βράδυ της Πέμπτης (21/8, 21:00) και στο ΟΑΚΑ θα δώσουν το παρών φίλοι των φιλοξενούμενων.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα έχει γίνει viral στα Social Media video με οπαδό της Σάμσουνσπορ, ο οποίος ύψωσε σημαία της ομάδας του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου είναι το καθιερωμένο σημείο συνάντησης των φιλοξενούμενων οπαδών στα «ευρωπαϊκά» ματς του Τριφυλλιού.

Θυμίζουμε πως στο σήμα του κλαμπ της Τουρκίας απεικονίζεται ο Κεμάλ Ατατούρκ πάνω σε άλογο.