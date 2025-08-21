ΠΑΟΚ: Θέλει στη Ριέκα να κάνει το πρώτο βήμα στη «σκιά» του Ζαφείρη

Ο ΠΑΟΚ είναι στη Ριέκα σ’ ένα γνώριμο σκηνικό και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Όλα αυτά στη «σκιά» της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη. – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΕΚΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Στο κατάμεστο «Κάντριντα», που πήρε το όνομά του από τη συνοικία Κάντριντα, στο δυτικό μέρος της πόλης, φιλοξενεί για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια τον Δικέφαλο. Τότε, το 2021, ο Ομάρ Ελ Καντουρί και ο Τόμας Μουργκ υπέγραψαν μια νίκη-εισιτήριο για τους ομίλους του Conference League.

Σήμερα, ο στόχος είναι ακόμη μεγαλύτερος: η πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Για τον Σουαλιό Μεϊτέ το φετινό καλοκαίρι μοιάζει να είναι η βάση μιας νέας εκκίνησης. Η πρόκληση της Ριέκα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ.

«Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στην πιο χαρακτηριστική του ατάκα, έδωσε το στίγμα:

«Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση. Ακόμη και στην κουζίνα να πάω, θα υπάρχει πίεση! Είναι κάτι φυσιολογικό».

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στη βελτίωση της ομάδας από παιχνίδι σε παιχνίδι και ξεκαθάρισε πως απαιτείται νοοτροπία εργατών. «Η Ριέκα κατέκτησε τον τίτλο πέρσι στην Κροατία. Έχει ποιότητα και θέλει να κυριαρχεί. Εμείς όμως όπου κι αν παίζουμε, πάμε για τη νίκη», τόνισε, κρατώντας χαμηλά την μπάλα για το πρωτάθλημα: «Απαντήσεις εκεί θα δώσουμε μετά το ματς».

Στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε και στον Γιώργο Γιακουμάκη, που για πρώτη φορά είναι στην αποστολή: «Θα είναι μαζί μας, αλλά χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Δεν θέλουμε να τον πιέσουμε».

Γιακουμάκης: η επιστροφή

Η παρουσία του 30χρονου φορ προσθέτει λάμψη στο ταξίδι. Έπειτα από πέντε χρόνια στο εξωτερικό (VVV Βένλο, Σέλτικ, Ατλάντα Γιουνάιτεντ, Κρουζ Αζούλ), επιστρέφει για να φορέσει ξανά φανέλα ελληνικής ομάδας. Θα είναι το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά τις 2 Νοεμβρίου 2022 (Ρεάλ Μαδρίτης – Σέλτικ 5-1 στο Champions League) και το πρώτο με ελληνικό σύλλογο μετά τον Ιανουάριο του 2020, όταν ως παίκτης της ΑΕΚ είχε βρεθεί αντίπαλος του Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο Ελλάδας..

Δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός – ο Λουτσέσκου αναμένεται να στηριχθεί στον Τσάλοφ – αλλά δεν αποκλείεται να γράψει τα πρώτα του «ασπρόμαυρα» λεπτά, ερχόμενος από τον πάγκο.

Κατά τα άλλα η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» δεν αναμένεται να έχει πολλές αλλαγές (στη Θεσσαλονίκη έμειναν για διαφορετικούς λόγους οι Πέλκας, Τάισον, Σορετίρε) και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η ίδια μ’ αυτή που παρατάχθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Κλάγκενφουρτ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.

Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, δεν υπάρχει η παραμικρή αλλαγή στην τετράδα της άμυνας (Κέλι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα), ο Μεϊτέ θα έχει παρτενέρ και πάλι τον Οζντόεφ στον άξονα, ενώ και η μεσοεπιθετική γραμμή θα είναι η ίδια και απαράλλακτη με τους Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και Κωνσταντέλια, πίσω από τον Τσάλοφ.

Η ματιά της Ριέκα

Ο προπονητής των Κροατών, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, μίλησε με σεβασμό για τον αντίπαλο: «Περιμένουμε έναν δύσκολο αγώνα και έναν σοβαρό αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Θέλουμε να πάρουμε προβάδισμα στην έδρα μας».

Χωρίς τον Όρετς (τιμωρημένος), τον Σκόριτς (τραυματίας) και τον Γιάνκοφ (οικογενειακό πρόβλημα), η Ριέκα θα στηριχθεί στον παλιό γνώριμο του ΠΑΟΚ, Τιάγκο Ντάντας, που είναι ο κινητήριος μοχλός στη μεσαία γραμμή.

Παράδοση «τρομοκράτη» ο ΠΑΟΚ με Κροάτες

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από κροατική ομάδα. Σε δέκα αναμετρήσεις με Ντινάμο, Χάιντουκ, Λοκομοτίβα και Ριέκα μετρά έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες – πάντοτε όμως πρόκριση.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα; Ο θρίαμβος επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ τον Μάρτιο του 2024, όταν ανέτρεψε το 2-0 της Κροατίας με το εντυπωσιακό 5-1 της Τούμπας. Όχι άδικα, ο τοπικός Τύπος του είχε αποδώσει τότε τον τίτλο του... «τρομοκράτη» των κροατικών ομάδων.

Το σκηνικό στο «Κάντριντα»

Το γήπεδο-κοσμήμα, χτισμένο μέσα σε βράχο με θέα την Αδριατική, είναι 112 ετών και φιλοξενεί μόλις 10.500 θεατές. Βρίσκεται σε διαδικασία ανοικοδόμησης, με σχέδιο 100 εκατομμυρίων ευρώ που θα ολοκληρωθεί το 2030, μετατρέποντάς το σε ένα από τα ομορφότερα στάδια των Βαλκανίων.

Εκεί, απόψε, ο ΠΑΟΚ θα παλέψει χωρίς τη στήριξη των φιλάθλων του – η UEFA απαγόρευσε την παρουσία τους μετά τα θλιβερά γεγονότα της Νέας Φιλαδέλφειας τον Αύγουστο του 2023.

Στη «σκιά» Ζαφείρη

Όλα αυτά συμβαίνουν στη «σκιά» της μεγάλης μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη, με τον 22χρονο διεθνή χαφ να φορά τα ασπρόμαυρα και να αποτελεί πλέον μέρος του μέλλοντος του συλλόγου.

Μια κίνηση που υπογραμμίζει τις φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ: να συνδυάσει το σήμερα με το αύριο, τον στόχο της άμεσης πρόκρισης και την επένδυση για το μέλλον.