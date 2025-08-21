To 2021 γνώρισε τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ ως προπονητής της Ριέκα, τέσσερα χρόνια αργότερα ο κόουτς, Τόμιτς μιλά στο Gazzetta για το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί στο «Rujevica» με μοναδικό στόχο να βάλει τα θεμέλια πρόκρισης για τη League Phase του Εuropa League. Άλλωστε, πριν μια τετραετία περνούσε… αέρας από τη συγκεκριμένη έδρα, αφήνοντας εκτός ευρωπαϊκής συνέχεια τη Ριέκα. Σε αυτό το διάστημα, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε πρωτάθλημα και άλλαξε… σχεδόν όλους τους παίκτες, μιας και μόνο ο Ζίφκοβιτς έχει μείνει από αυτούς που βρέθηκαν απέναντι στη Ριέκα στις δυο αναμετρήσεις. Στο Gazzetta μίλησε ο Γκόραν Τόμιτς, ο τότε τεχνικός της Ριέκα (και νυν της Ιστρα), ο οποίος στάθηκε στην ανωτερότητα του ΠΑΟΚ, αλλά και στις… παγίδες που ετοιμάζει η πρώην ομάδα του στον «Δικέφαλο του Βορρά»

Σας έχει μείνει κάποια… πικρία από τον αποκλεισμό σας το 2021;

Στο πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη ήρθαμε ισόπαλοι 1-1. Παίξαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ σκόραρε στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Είναι κρίμα, γιατί πιστεύω ότι με εκείνη τη νίκη θα ήμασταν πολύ πιο κοντά στην πρόκριση. Στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και άξιζε να περάσει.

Τι έχει αλλάξει στη Ριέκα και ποιο στοιχείο παραμένει ίδιο;

Στη Ριέκα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Νέοι παίκτες, νέο τεχνικό επιτελείο, αλλά ένα στοιχείο παραμένει ίδιο: η Ριέκα είναι πάντα ένας από τους κορυφαίους κροατικούς συλλόγους, χάρη στον πρόεδρο Μίσκοβιτς και τους συνεργάτες του στον αθλητικό τομέα. Ομάδα με ταλέντο, ένα μαχητικό σύνολο που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Κατέκτησε το νταμπλ, ήταν η πιο σταθερή ομάδα πέρσι και στην τελική ευθεία έβγαλε τα περισσότερα ψυχικά και αγωνιστικά αποθέματα

Μόνο ο Ζίφκοβιτς έχει μείνει στον ΠΑΟΚ από τους παίκτες που βρέθηκαν τότε απέναντι στη Ριέκα.

Ναι, παρακολουθώ. Ο ΠΑΟΚ έχει μια εξαιρετική ομάδα, το απέδειξε και όταν αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Εχει αρκετούς διεθνείς, ταλαντούχους παίκτες και φυσικά τον Ζίφκοβιτς. Είναι σπουδαίος παίκτης· μου αρέσουν αυτού του τύπου οι ποδοσφαιριστές. Το γεγονός και μόνο ότι παραμένει στον ΠΑΟΚ λέει πολλά για την ποιότητά του.

Πώς σας είχε φανεί η ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Τούμπας;

Εντυπωσιάστηκα από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Τούμπας. Μου αρέσει το πάθος που υπάρχει στα ελληνικά γήπεδα. Ήμουν χαρούμενος που αντιμετώπισα μια τόσο καλή ομάδα και έναν σπουδαίο προπονητή όπως ο Λουτσέσκου. Είναι πλεονέκτημα για έναν σύλλογο η έδρα.

Ποιο είναι το φαβορί για την πρόκριση;

Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί στα δύο παιχνίδια, λόγω της ποιότητας που διαθέτει. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι τα φαβορί δεν κερδίζουν πάντα. Η Ριέκα έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι έχει ήδη δώσει 7-8 επίσημα παιχνίδια, ενώ ο ΠΑΟΚ μόλις δυο. Ο Λουτσέσκου είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και έχει βοηθήσει αρκετά την ομάδα του.

Τα θετικά και τα αρνητικά της πρώην ομάδας σας είναι…

Τα δυνατά στοιχεία της Ριέκα είναι η σκληρή δουλειά, η αμυντική σταθερότητα, αλλά και η ατομική ποιότητα στην επίθεση, ιδιαίτερα από τον Φρουκ και τον Γιάνκοβιτς. Επιπλέον, έχει έναν νεαρό, γεμάτο ενέργεια προπονητή. Ως αδυναμία θα έλεγα ότι δεν έχει βρει ακόμα την καλύτερη της φόρμα, ούτε οι παίκτες έχουν φτάσει στο top ατομικό τους επίπεδο.

Πιστεύετε πως θα κριθεί η πρόκριση στην πρώτη αναμέτρηση;

Πιστεύω ότι όλα θα κριθούν στην έδρα του ΠΑΟΚ. Με μια τέτοια ατμόσφαιρα, το έργο θα είναι δύσκολο για κάθε αντίπαλο, όχι μόνο για τη Ριέκα. Μην ξεχνάμε ότι και η Ντινάμο πριν από δύο χρόνια ηττήθηκε στην Τούμπα. Δεν πιστεύω πως θα δούμε ομάδες να ρισκάρουν, η Ριέκα είναι πιο έτοιμη, ο ΠΑΟΚ καλύτερος. Ναι, βλέπω την Τούμπα να κρίνει την πρόκριση κι εκεί προβάδισμα έχει ο ΠΑΟΚ. Κατά τη γνώμη μου, ναι,· θα ήταν καλύτερα αν το πρώτο παιχνίδι γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Το 2021 επηρεαστήκαμε πολύ από την ισοφάριση και στον επαναληπτικό ήμασταν νωθροί.

Πώς αξιολογείτε τη σταθερότητα της Ριέκα στο κροατικό πρωτάθλημα;

Μετά την Ντιναμό είναι η πιο σταθερή ομάδα στην Κροατία. Πέρσι, κατέκτησε το νταμπλ, βρίσκεται διαρκώς κοντά στην κορυφή. Υπάρχει μια εξαιρετική διοίκηση, άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα. Θα είναι μια τεράστια επιτυχία αν προκριθεί στη League Phase του Europa League.

