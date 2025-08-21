Με στόχο να κάνει το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για πρόκριση στην League Phase, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 21:00 την Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa League.

Μετά την μεγάλη πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθειά του για να βρεθεί στην League Phase του Europa League, έχοντας από την άλλη εξασφαλίσει την θέση του στην League Phase του Conference. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια υποδέχεται σήμερα (21:00 Cosmote Sports 1) την Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa και θέλει να κάνει το πρώτο και καθοριστικό βήμα για μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκριση.

Οι Τούρκοι που επέστρεψαν πριν δύο χρόνια στην μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος της χώρας τους, πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία πέρσι τερματίζοντας στην 3η θέση πάνω από Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ. Πρωτεργάτης αυτών των δύο εξαιρετικών σεζόν που διανύει η τουρκική ομάδα είναι ο Γερμανός τεχνικός Τόμας Ρέις, ενώ το μεγάλο αστέρι θεωρείται ο Βέλγος επιθετικός, Μάριους Μουαντιλμαντζί.

Στα του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με τον Ντάβιντε Καλάμπρια που ανακοινώθηκε και επίσημα πριν λίγες ημέρες να συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή λίστα, ενώ στον αντίποδα εκτός έμεινε ο τραυματίας Τιν Γεντβάι,

Αναλυτικά η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Play Offs Europa League

21:00 Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ (Cosmote Sports 1)