Ο προπονητής της Σάμσουνσπορ, Τόμας Ράις, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η ομάδα του θα παρουσιαστεί χωρίς φόβο, με στόχο να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο κόουτς της Σάμσουνσπορ υπογράμμισε ότι οι ποδοσφαιριστές του θα στηριχθούν στην ομαδικότητα και στη σκληρή δουλειά τους μέσα στο γήπεδο, επισημαίνοντας πως κόντρα στον Παναθηναϊκό η ομάδα του θα έχει τη διάθεση και την αποφασιστικότητα να παλέψει.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε την αγωνιστική μας φιλοσοφία αυτή τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας δυνατός αντίπαλος και όλα είναι ρευστά στις δυο αναμετρήσεις. Θα παρουσιαστούμε για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Παρά τις αλλαγές στην ομάδα, είμαστε στο σωστό δρόμο. Η δύναμή μας, αυτό που μας ξεχωρίζει, είναι η ομαδική μας εργασία και η ενότητα που έχουμε επιτύχει. Θα είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο εναντίον του Παναθηναϊκού. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τoν καλύτερό μας ευατό» υποστήριξε ο Τόμας Ράις.

Από την πλευρά του ο Ζεκί Γιαβρού, πρόσθεσε: «Ήρθαμε εδώ με περηφάνια και χαρά για να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά και εμείς δεν είμαστε εύκολος στόχος.

Κανένας αγώνας δεν μπορεί να κερδηθεί, αν δεν παίξουμε στο γήπεδο. Πολλοί, ίσως, πιστεύουν πως ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, όμως, εμείς θέλουμε να στενοχωρήσουμε όσους το λένε».

