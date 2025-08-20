Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Κροατία προκειμένου την Πέμπτη να φιλοξενηθεί από την Ριέκα για το πρώτο ματς των Play Offs του Europa League.

Μετά την σημαντική πρόκριση κόντρα στην Βόλσφμπεργκερ και έχοντας εξασφαλίσει την συμμετοχή της League Phase του Conference League, ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό και απέναντι στην Ριέκα να βρεθεί στην League Phase του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς αναχώρησαν για την Κροατία όπου την Πέμπτη στις 21:45 (OPEN TV) θα δώσει το πρώτο ματς για τα Play Offs.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα και στη ρεβάνς της Τούμπας την επόμενη βδομάδα να καταφέρουν να πάρουν την μεγάλη πρόκριση. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι στην αποστολή λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση απόκτησής του, όπως είναι και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ εκτός έμειναν εκτός του Τάισον και οι Πέλκας, Σορετίρε.