Λουτσέσκου: «Έχουμε τη νοοτροπία να παίζουμε για τη νίκη, στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε σχετικά με το ματς του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ριέκα (21/8), αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο πότε θα είναι διαθέσιμος ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με τη Ριέκα, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα Play Offs του Europa League με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 την Πέμπτη (21/8).

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου λίγες ώρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την προετοιμασία της ομάδας μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ και το πώς θα παρουσιαστεί σε αυτήν τη σειρά αγώνων.

Επιπλέον, ανέλυσε την πορεία των ελληνικών ομάδων μέχρι στιγμής στην Ευρώπη και τους λόγους που μπορεί να δυσκολεύονται στα προκριματικά παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός:

Για τη βελτίωση που έδειξε ο ΠΑΟΚ από το πρώτο στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι του φέτος:

«Κάθε προπονητής επιθυμεί να πιστεύει πως η ομάδα του θα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η δουλειά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ καλή. Οι σχέσεις τους βελτιώνονται καθημερινά. Υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές από την Κ19, αλλά και καινούριοι στο ρόστερ. Πρέπει να υιοθετήσουμε τη νοοτροπία “εργατών”. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικό πνεύμα και να παλέψουμε μέσα στο γήπεδο. Η Ριέκα κέρδισε τον τίτλο πέρσι στην Κροατία. Πρέπει να περιμένουμε μια ομάδα με ποιότητα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Έχουμε τη νοοτροπία να παίζουμε για τη νίκη, θέλουμε να κερδίζουμε. Περιμένω μια ενδιαφέρουσα σειρά αγώνων. Οπουδήποτε και να παίζουμε, θέλουμε να κερδίζουμε. Το γήπεδο θα δείξει πώς θα είναι η ομάδα».

Για το αν θα είναι πιο απελευθερωμένη η ομάδα σε αυτή τη σειρά αγώνων:

«Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση, ακόμη και στην κουζίνα να πάω θα υπάρχει πίεση. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Στην Τούμπα υπάρχει πίεση, εκτός έδρας υπάρχει πίεση. Είμαστε συνηθισμένοι, είναι μια φυσιολογική διαδικασία για εμάς. Η ομάδα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, όπως και η ποιότητα των παικτών. Αυτό δείχνει αυτοπεποίθηση και γίνονται όλα πιο εύκολα για εμάς. Το καλοκαίρι είναι περίπλοκο για όλες τις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει μια μεγάλη διακοπή. Οι ελληνικές ομάδες αντιμετωπίζουν ομάδες που είναι έτοιμες, αυτό κάνει τα πράγματα περίπλοκα. Η αντιπαλότητα των ελληνικών ομάδων είναι στο μέγιστο βαθμό.

Οι ελληνικές ομάδες καταφέρνουν να ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια. Εμείς φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έφεραν βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό για όλους. Πρέπει να προσπεράσουμε κάθε δυσκολία και να προκριθούμε στο League Stage του Europa League, αυτό θα είναι σημαντικό και για τις εγχώριες διοργανώσεις».

Για την πρεμιέρα της Super League:

«Ετοιμαζόμαστε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι και την Πέμπτη θα απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις».

Για τον Γιώργο Γιακουμάκη και το πότε θα είναι διαθέσιμος:

«Θα είναι μαζί μας με τη Ριέκα. Υπάρχει περίοδο προσαρμογής και για τη φυσική του κατάσταση. Θέλω να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν υπάρχει πίεση, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα».

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δίνει συνεχόμενα παιχνίδια

«Βιάζεστε. Έχουμε το αυριανό παιχνίδι πρώτα. Όποιος κι αν είναι ο τρόπος παιχνιδιού μιας ομάδας, πρέπει να προσαρμοστούμε. Κάποιες φορές, εκμεταλλευόμαστε τα λάθη, άλλες φορές υποφέρουμε μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να κερδίσει ο αντίπαλος είτε με λάθη, είτε παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάθε κατάσταση. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας και με αυτό το σκεπτικό θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Αν έχει σωστή νοοτροπία, έχει την πιθανότητα να πετύχεις κάτι».