Η UEFA άναψε... κόκκινο για την παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Ριέκα για το πρώτο ματς των play-offs του Europa League, μετά από εισήγηση των τοπικών αρχών.

Σε ρυθμούς Europa League κινούνται άπαντες στον ΠΑΟΚ, ο οποίος την Πέμπτη (21/8) θα αναμετρηθεί στην έδρα της Ριέκα για τον πρώτο γύρο των play-offs της διοργάνωσης. Μετά από σχετική εισήγηση ωστόσο των αρχών της Κροατίας, η UEFA άναψε... κόκκινο στους Θεσσαλονικείς για την παρουσία οπαδών του στο γήπεδο.

Όπως ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ μέσω ανακοίνωσης, συνιστάται οι οπαδοί του που θα ταξιδέψουν στην Κροατία να μην πλησιάσουν το γήπεδο λόγω των ισχυρών ελέγχων που θα διενεργηθούν.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλαβε επίσημο έγγραφο από την UEFA, με το οποίο ενημερώθηκε πως μετά από αίτημα των κροατικών αρχών, δεν θα έχει στο πλευρό του τους φιλάθλους του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα στην Κροατία για τα Play Offs του UEFA Europa League 2025-25.

Εφιστούμε την προσοχή στους φιλάθλους μας, που ενδεχομένως βρεθούν στη Ριέκα, να μην πλησιάσουν το γήπεδο, καθώς οι έλεγχοι των τοπικών αρχών θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί, με πολλές ζώνες ελέγχου και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσει την έδρα του αγώνα».