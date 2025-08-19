Ιδιαιτέρως καλή είναι η παράδοση που έχουν οι ελληνικές ομάδες, απέναντι σε εκπροσώπους της Τουρκίας σε νοκ άουτ αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης.

Τα καλοκαιρινά προκριματικά των Κυπέλλων Ευρώπης μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Στο πλαίσιο της φάσης των Play Off του Europa League, ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με την τουρκική Σάμσουνσπορ, με στόχο την είσοδο στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι πράσινοι έχοντας εξασφαλίσει, μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, κατ’ ελάχιστον την συμμετοχή τους στη League Phase του Conference League, θα επιδιώξουν να κάνουν το βήμα παραπάνω, σε σχέση με την περσινή σεζόν και να λάβουν μέρος στο κυρίως πιάτο του Europa League.

Σε αυτήν τους την προσπάθεια, θα έχουν σύμμαχο την παράδοση, μιας και οι ελληνικές ομάδες τα έχουν πάει αρκετά καλά, όποτε έχουν βρει απέναντί τους ομάδα από την γείτονα χώρα, σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Φυσικά, πρόκειται για παιχνίδια με ιδιαίτερο χαρακτήρα, για λόγους που ξεφεύγουν από τα όρια του αθλητισμού και που δεν είναι αντικείμενο της παρούσας ανάλυσης.

Για να επιστρέψουμε, λοιπόν, στην παράδοση, οι ελληνικές ομάδες έχουν τεθεί αντιμέτωπες με εκπροσώπους της Τουρκίας, δέκα φορές, σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο απολογισμός τους, ιδιαίτερα κολακευτικός. Συγκεκριμένα, έχουν μετρήσει επτά προκρίσεις και μόλις τρεις αποκλεισμούς!

Παρθενική ελληνοτουρκική κόντρα αποτέλεσαν οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου UEFA της περιόδου 2002/03. Τότε, οι πράσινοι μετά το ισόπαλο 1-1 στην Κωνσταντινούπολη, είχαν επικρατήσει με 4-1 στη ρεβάνς της Λεωφόρου και είχαν πάρει πανηγυρικά την πρόκριση για την επόμενη φάση. Μάλιστα, αυτή είναι και η μοναδική μέχρι και σήμερα, φορά που οι πράσινοι έχουν τεθεί αντιμέτωποι με τουρκικό σύλλογο, σε νοκ παιχνίδια. Το τριφύλλι έχει βρει απέναντί του και την Γαλατασαράι στο Europa League της σεζόν 2009/10, όμως, εκείνα τα ματς είχαν διεξαχθεί στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων.

Τις αναμετρήσεις των πράσινων με την Φενέρμπαχτσε, λοιπόν, διαδέχθηκε η διπλή κόντρα του Αιγάλεω με την Γκεντσλερμπιρλιγκί, με το «Σίτι» να παίρνει την πρόκριση μετά τη νίκη του με 1-0 στο πρώτο ματς και το ισόπαλο 1-1 στον επαναληπτικό της Τουρκίας.

Τη σεζόν 2010/11 ήταν σειρά του ΠΑΟΚ να συνεχίσει την… παράδοση και να πανηγυρίσει την πρόκριση στους ομίλους του Europa League, αφήνοντας εκτός την Φενέρμπαχτσε. Έπρεπε να φτάσουμε στον Αύγουστο του 2015, για να γνωρίσει αποκλεισμό ελληνική ομάδα από τουρκική. Τότε, ο Ατρόμητος έχοντας μία πολύ κακή διαιτησία στο πρώτο ματς στο Περιστέρι, ηττήθηκε από τα «καναρίνια» με 1-0, ενώ στον επαναληπτικό γνώρισε και δεύτερη ήττα (3-0).

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία πρόκριση, ενώ γνώρισε κι έναν αποκλεισμό στη διάρκεια της περιόδου 2016/17. Αρχικά, στη φάση των «32», τα κατάφερε απέναντι στην Οσμάνλισπορ, ενώ στους «16», ήταν η Μπεσίκτας αυτή που άφησε τους Πειραιώτες εκτός συνέχειας της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες βρήκαν και πάλι στον δρόμο τους ομάδα από την Τουρκία στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League της σεζόν 2019/20. Τότε, ήταν η Μπασακσεχίρ, με τους ερυθρόλευκους να παίρνουν την πρόκριση για τον τρίτο γύρο με δύο νίκες.

Την ίδια σεζόν, η ΑΕΚ στα Play Off του Europa League κοντραρίστηκε με την Τράμπζονσπορ και γνώρισε τον τελευταίο, μέχρι και σήμερα, αποκλεισμό ελληνικής ομάδας από τουρκική. Η Ένωση ηττήθηκε με 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο και η νίκη της με 2-0 στον επαναληπτικό, δεν ήταν αρκετή.

Τον Αύγουστο του 2020, ο ΠΑΟΚ κοντραρίστηκε με την Μπεσίκτας στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα ματς ειδικών συνθήκων μιας και δεν υπήρχε επαναληπτικός, λόγω της πανδημίας. Ο Δικέφαλος του Βορρά θριάμβευσε με 3-1 και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τελευταία μέχρι και σήμερα, συνάντηση ελληνικής ομάδας με τουρκική, ήταν αυτή του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, στην πορεία της ομάδας του Μεντιλίμπαρ ως την κατάκτηση του Conference League το 2024. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 3-2 στο Φάληρο, ηττήθηκαν με 1-0 στην Πόλη και πήραν τελικώς το εισιτήριο για την επόμενη φάση στη διαδικασία των πέναλτι.

Συμπέρασμα από τα παραπάνω; Οι ελληνικές ομάδες τα καταφέρνουν πολύ καλά, όταν στο διάβα τους βρίσκουν σύλλογο από την γείτονα χώρα. Σειρά, λοιπόν, του Παναθηναϊκού να συνεχίσει την ευνοϊκή παράδοση!