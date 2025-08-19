Ο ΠΑΟΚ… φοβίζει τους Κροάτες, με τον κόουτς της Ριέκα να μιλά ξεκάθαρα για φαβορί, αλλά και παίκτες που κάνουν τη διαφορά.

Η Σέλμπουρν αν και έβαλε δύσκολα στη Ριέκα, εντούτοις δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο για τα Play offs του Europa League. Οι Κροάτες εξασφάλισαν την πρόκριση σε League Phase, όμως για να κάνουν το κάτι παραπάνω καλούνται να κάνουν τη διαφορά απέναντι σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ. Αυτό άλλωστε τόνισε ο κόουτς της πρωταθλήτριας Κροατίας, Ράντομιρ Τζάλοβιτς.

«Πετύχαμε έναν τεράστιο στόχο με την πρόκριση επί της Σέλμπουργκ, την οποία και υποτιμήσαμε. Οι φίλαθλοί μας έχουν πλέον εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό φθινόπωρο και έτσι καταφέραμε και τους τρεις στόχους μας: πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη. Όσο για την Πέμπτη... αυτό είναι ένα μπόνους. Έρχεται ο ΠΑΟΚ, δηλαδή παίζουμε απέναντι σε μία πραγματικά σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα. Είναι σαν τη Λουντογκόρετς, πάντα σε ευρωπαϊκούς ομίλους» τόνισε ο Μαυροβούνιος τεχνικός.

Η Ριέκα μέσα σε μια τετραετία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά τον ΠΑΟΚ, ευελπιστώντας αυτή τη φορά να πάρει την πρόκριση. Οι Κροάτες είναι έτοιμοι για την πρόκληση κάτι που υποστήριξε ο Τζάλοβιτς.

«Για κάθε αθλητή που σέβεται τον εαυτό του, είναι επιθυμία να ανταγωνίζεται με όσο δυνατότερους αντιπάλους γίνεται. Εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή μας στο Conference League, αλλά θέλουμε και την πρόκριση στο Europa League. Θα ήταν πιο όμορφο να παίζουμε με ομάδες όπως η Ρόμα, η Πόρτο και άλλες. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να βρεθούμε εκεί. Απλά επειδή είναι ανώτερο επίπεδο!

Δεν έχουμε άγχος, έχουμε ήδη πετύχει τον ευρωπαϊκό μας στόχο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα παρατήσουμε στην προσπάθεια να ανέβουμε ένα σκαλί παραπάνω. Σεβόμαστε απεριόριστα τον ΠΑΟΚ, γνωρίζουμε την ποιότητά του, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, αλλά οι παίκτες μου πιστεύουν στους εαυτούς τους και εγώ πιστεύω σε αυτούς. Η Ριέκα θα δώσει το 100% για να πάρει την πρόκριση στο Εuropa League μέσα από αυτά τα δύο ματς. Το ξαναλέω, αυτά τα παιχνίδια είναι ένα δώρο, και γι’ αυτό χωρίς πίεση μπορούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο».

«Ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί, αλλά αυτό δεν μας σταματά»

Είναι ο ΠΑΟΚ το φαβορί για την πρόκριση; Ο νεαρός τεχνικός δε μασάει τα λόγια του, αναγνωρίζει την ανωτερότητα της ομάδας του Λουτσέσκου, δίνει τον τίτλο του φαβορί, αλλά τονίζει πως η Ριέκα δεν πρέπει να υποτιμηθεί εντός έδρας. «Έχουν περισσότερη εμπειρία από εμάς, του αξίζουν συγχαρητήρια, σεβόμαστε τον ΠΑΟΚ. Ο νεαρός Κωνσταντέλιας κάνει τη διαφορά, είχε προτάσεις 20 εκατ. ευρώ.

Υπάρχει ο διεθνής Ζίβκοβιτς, ο Τσάλοβ και ο Οζντόεφ, τώρα πήραν και τον Γιακουμάκη, έχουν αρκετούς διεθνείς... Όμως όταν έχω όλους τους παίκτες διαθέσιμους, όταν είμαστε πλήρεις και ειδικά τώρα που μπορούμε χωρίς πίεση να απολαύσουμε αυτό που κερδίσαμε – και να το κάνουμε μπροστά στο κοινό μας – τότε περιμένω από τους παίκτες μου να δείξουν ότι είναι ακόμα καλύτεροι και πιο δυνατοί από όσο ήταν μέχρι τώρα. Αυτό το παιχνίδι είναι πρόκληση αλλά και ανταμοιβή».

«Η Ριέκα δεν… παραδίνεται στην έδρα της»

Το 2021 ο ΠΑΟΚ είχε περάσει… αέρας από τη Ριέκα εξασφαλίζοντας την πρόκριση. Ο Τζάλοβιτς μπορεί να μην αισιοδοξεί για την πρόκριση, αλλά θέλει η ομάδα του την Πέμπτη να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό του. «Περιμένω να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να προσπαθήσουμε να χτίσουμε ένα πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς! Από τότε που είμαι προπονητής, σε κάθε ευρωπαϊκή διπλή αναμέτρηση παίζουμε πρώτα εντός. Από την Έλφσμποργκ ως τον ΠΑΟΚ. Και αν δούμε και το παρελθόν, μάλλον η Ριέκα παίζει καλύτερα όταν δίνει τον πρώτο αγώνα εκτός έδρας.

Όμως θα προσπαθήσουμε από την Πέμπτη κιόλας να παρουσιαστούμε με θάρρος και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάμε στην Ελλάδα έχοντας κάτι καλό στα χέρια μας. Ισοπαλία; Ε, για παράδειγμα με τη Λουντογκόρετς είχαμε 0-0 εντός, και στη ρεβάνς, μετά την ισοφάριση μέχρι την αποβολή, ήμασταν η καλύτερη ομάδα – παρόλο που παίζαμε εκτός. Πρέπει να προσέξουμε και αυτά: τις κάρτες, τα πέναλτι... Όλοι είναι έτοιμοι, ο μόνος που δεν θα είναι διαθέσιμος την Πέμπτη είναι ο Άντε Όρετς, λόγω συμπλήρωσης τριών κίτρινων καρτών».