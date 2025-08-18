Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θέλουμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και στους δυο αγώνες»

Σύνθημα νίκης και πρόκρισης έστειλε ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, πριν από την πρώτη «μάχη» με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs του Europa League.

Με μεγάλες φιλοδοξίες προετοιμάζεται η Σαμσουνσπόρ για τις διπλές «μάχες» απέναντι στον Παναθηναϊκό για τα play-offs του Europa League. Χαρακτηριστικές ΄ξηταν οι δηλώσεις του προέδρου της τουρκικής ομάδας, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, ο οποίος έστειλε μήνυμα πρόκρισης και μάλιστα με δυο νίκες για τον σύλλογο, λίγες μέρες πριν από το ταξίδι στην Αθήνα για τον πρώτο αγώνα (21/8).

«Ακόμη κι αν αποκλειστούμε από τα play-off, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο Conference League. Το Conference League είναι πιο εύκολο σε σχέση με το Europa League, αλλά εμείς θέλουμε να παίξουμε με δυνατές ομάδες στο Europa League. Θέλουμε να κάνουμε το όνομα της Σαμσουνσπόρ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Θα γίνουμε ο πρεσβευτής του τουρισμού της Σαμσούν.

Μίλησα με τον προπονητή μας και μου είπε ότι θα δώσουμε έναν συναρπαστικό και καλό αγώνα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής: θα πάμε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και θα κάνουμε ό,τι μας επιφυλάσσει η έκπληξη. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα συνεχίσουμε στο Conference League. Θέλουμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια» τόνισε αρχικά για τους αγώνες κόντρα στο τριφύλλι.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς της ομάδας του, σχολίασε: «Ο Χόλσε τραυματίστηκε στον αγώνα με την Κοτσαέλισπορ και αντικαταστάθηκε. Είναι πιθανό να χάσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Ίσως μάλιστα να χάσει και τα δύο ματς με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ούτε τον Χόλσε ούτε τον Εμρέ σε αυτό το παιχνίδι. Προσθέσαμε επίσης τον Αφόνσο Σόουζα στην ομάδα μας, αλλά δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα play-off του Europa League. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό ο Εμρέ.

Δεν διαπιστώθηκαν κατάγματα στα πλευρά του. Τόσο ο Εμρέ όσο και ο Χόλσε είναι παίκτες που αγαπάμε πολύ. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα ρόστερ 23 παικτών, αλλά φυσικά η μεταγραφική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και ήδη έχουμε πιάσει το ανώτατο όριο ξένων παικτών. Από εδώ και πέρα, για να μπορέσουμε να φέρουμε έναν ξένο ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να αποχωρήσει ένας ώστε να αποκτηθεί άλλος. Ειλικρινά, αυτό είναι κάπως δύσκολο. Ποιος θα φύγει; Δεν ξέρουμε καν αν θα φύγει κάποιος».

Κι όσο για την ενίσχυση της Σαμσουνσπόρ; Παραδέχθηκε πως υπάρχει ανάγκη για έξτρα αφίξεις: «Θα ήθελα πραγματικά να αποκτήσουμε έναν εξτρέμ και έναν σέντερ φορ. Υπάρχει ενδιαφέρον από χώρες της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού κόσμου για δύο παίκτες μας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια μεταγραφή. Η ομάδα πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση. Έχουμε κάνει βελτιώσεις και πιστεύω πως φέτος η ομάδα είναι πολύ πιο ανθεκτική και έμπειρη. Υπάρχει ανάγκη για νέες μεταγραφές; Φυσικά και υπάρχει. Δουλεύουμε ακατάπαυστα, μέρα και νύχτα.

Θα εκπλαγείτε με το τι κάνουν οι μάνατζερ και οι δικηγόροι των παικτών. Είναι πραγματικά μια δύσκολη χρονιά. Οι ποδοσφαιριστές είναι υπερβολικά ακριβοί και οι ομάδες δεν αφήνουν εύκολα τους παίκτες τους. Βλέπετε, για παράδειγμα, η Γαλατάσαραϊ προσπαθεί εδώ και μήνες να αποκτήσει τον τερματοφύλακά της. Δεν θέλει ο ίδιος; Φυσικά και θέλει. Ξέρει τι ζητάει, αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει επειδή οι τιμές και οι τρέχουσες συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Το ίδιο ισχύει για όλες τις τουρκικές ομάδες. Οι ομάδες δεν παραχωρούν εύκολα τους καλούς τους παίκτες. Όμως οι φίλαθλοί μας δεν πρέπει να ανησυχούν· θα συνεχίσουμε πάντα να δουλεύουμε σκληρά, με όλες μας τις δυνάμεις, για να οδηγήσουμε αυτή την ομάδα στην επιτυχία»