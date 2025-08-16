Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι έγινε ο ήρωας του Παναθηναϊκού κόντρα στη Σαχτάρ, με καθοριστικές επεμβάσεις στα πέναλτι και… καθοδήγηση από τον πάγκο μέσω νοημάτων!

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία είχε και πολωνικό ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω της έντασης και του φινάλε στα πέναλτι, αλλά γιατί στο επίκεντρο βρέθηκαν δύο Πολωνοί: ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι και ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η πολωνική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, με αφορμή τη διεξαγωγή του αγώνα στο γήπεδο της Βίσλα, ετοίμασε vlog με παρασκήνια και δηλώσεις των δύο παικτών του Παναθηναϊκού, αμέσως μετά την πρόκριση.

Ο Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για το «τριφύλλι», καθώς απέκρουσε δύο πέναλτι, ενώ σε ακόμη ένα, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Μιλώντας χαλαρός μετά το ματς, με τον Σφιντέρσκι δίπλα του, αποκάλυψε το πώς προετοιμάστηκε, αλλά και τι ρόλο έπαιξαν οι άνθρωποι του πάγκου.

«Ήμουν κάπως πεπεισμένος ότι θα κερδίσουμε στα πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί. Ένιωθα καλά, ήμουν προετοιμασμένος. Ήξερα ότι τα παιδιά θα κάνουν αυτό που πρέπει. ΟΚ, στην τελευταία εκτέλεση η καρδιά μου πήγε να σπάσει όταν είδα την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ποτέ δεν έχασα την πίστη».

Εκεί παρενέβη ο Σφιντέρσκι με χαμόγελο: «Μην είσαι τόσο μετριόφρων, γέλα λίγο».

Ο Ντραγκόφσκι συνέχισε, εξηγώντας ότι τίποτα δεν έγινε στην τύχη: «Χάσαμε ένα πέναλτι, ναι. Αλλά ήμασταν προετοιμασμένοι. Οι προπονητές τερματοφυλάκων, ο Γιώργος Μουντάκης και ο Λουίς Εστέβες, έκαναν όλη τη δουλειά. Εγώ απλά πήγα εκεί που μου είπαν. Πριν το ματς τους είπα “εσείς βλέπετε, εσείς αποφασίζετε, εγώ πάω όπου μου πείτε” και πέτυχαν σχεδόν όλα. Οκ, δεν θα αποκαλύψω ακριβώς το σινιάλο, αλλά είδα τον κόουτς στον πάγκο να μου το δείχνει. Και λειτούργησε».

Ο Πολωνός πορτιέρε, παρέπεμψε όλη την επιτυχία στους ανθρώπους που δούλεψαν δίπλα του. Και η εικόνα του να δείχνει πώς έλαβε το «σήμα» για το πέναλτι από τον πάγκο, αποδεικνύει πως πίσω από την κάθε απόκρουση, υπάρχει δουλειά, μελέτη και ομαδική λειτουργία.

Δείτε το video: