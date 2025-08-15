ΠΑΟΚ: Η «έκρηξη» στο γκολ του Καμαρά και οι πανηγυρισμοί με τον κόσμο στην Αυστρία (vid)
Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΠΑΟΚ από την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στα play off του Europa League με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να παίρνει τη νίκη - πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία με το εκπληκτικό γκολ του Καμαρά στο 115'.
Όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ έτρεξε προς τον Καμαρά πανηγυρίζοντας έξαλλα, ενώ στο τέλος του αγώνα οι παίκτες πήγαν προς τον κόσμο πανηγυρίζοντας μαζί του.
Δείτε όλα όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΠΑΟΚ:
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.