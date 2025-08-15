O Παναθηναϊκός δημοσίευσε την παρακάμερα της σπουδαίας πρόκρισης επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, στην οποία ξεχωρίζουν η ομιλία του Ρουί Βιτόρια, το «σκονάκι» του Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι και οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τεράστια πρόκριση στα Play Offs του Europa League, καθώς απέκλεισε εκτός τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στη ρεβάνς της Κρακοβίας, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός τερματοφύλακας έκανε δυο αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε παρακάμερα 10 λεπτών, στην οποία ξεχωρίζουν η ομιλία του Ρουί Βιτόρια, το «σκονάκι» του Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι, το οποίο του έδωσε ο προπονητής τερματοφυλάκων, Γιώργος Μουντάκης και το «πάρτι» που ακολούθησε της πρόκρισης, τόσο με τους οπαδούς που βρέθηκαν στην Πολωνία, όσο και στα αποδυτήρια.

Τα highlights είναι το «πείραγμα» του Φώτη Ιωαννίδη στον Μανώλη Σιώπη για το χαμένο πέναλτι, με τον διεθνή χαφ να του απαντάει «ποτέ ξανά» και φυσικά οι πανηγυρισμοί των παικτών, με το viral τραγούδι «Γλέντι» να παίζει στο background και τους Πράσινους να στήνουν το δικό τους... πανηγύρι.