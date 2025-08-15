ΕΠΟ: «Συγχαρητήρια στους εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση για να συγχαρεί Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που προκρίθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (14/8).

Σπουδαία ήταν η ευρωπαϊκή βραδιά την Πέμπτη (14/8) για την Ελλάδα, καθώς Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κατόρθωσαν να πάρουν την πρόκριση στα Playoff των Europa και Conference League

Οι «πράσινοι» με ήρωα τον Ντραγκόφσκι επικράτησαν στα πέναλτι 4-3 της Σαχτάρ στην Κρακοβία, μετά το συνολικό 0-0 των 210 λεπτών, και θα αντιμετωπίσουν τη Σαμσουνσπόρ με στόχο την είσοδο στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Λίγο νωρίτερα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» με το μακρινό πλασέ του Μαντί Καμαρά στο 115' της παράτασης νίκησε 1-0 τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία και θα συναντήσει τη Ριέκα στο δρόμο για να μπει και εκείνος στο Europa League.

Τέλος, η Ένωση κατάφερε να κερδίσει και αυτή στο έξτρα ημίωρο της παράτασης 3-1 τον Άρη Λεμεσού, με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει στο ντεμπούτο του και θα παίξει με την Άντερλεχτ την πρόκριση στη League Phase του Conference.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας συνεχάρη τους εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Η ΕΠΟ συγχαίρει τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για τις σημαντικές προκρίσεις που πέτυχαν, εκπροσωπώντας επάξια το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η τριπλή εθνική επιτυχία ενισχύει την παρουσία των ελληνικών ομάδων σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα εδραιώνει την Ελλάδα στις υψηλές θέσεις του ranking, στο οποίο όλοι επιθυμούμε την επιστροφή της στην κορυφαία δεκάδα της Ευρώπης.

Ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση και συνέπεια την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ώστε να επιτευχθούν οι αγωνιστικοί στόχοι τους.