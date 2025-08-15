Μαντσίνι: «Ένιωθα ευθύνη, πιστεύαμε πως μπορούσαμε την πρόκριση» (vid)
Ο Παναθηναϊκός με αρχικό ήρωα τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι που έπιασε δύο πέναλτι και τον Ντάνιελ Μαντσίνι να ευστοχεί στο τελευταίο πήρε την πρόκριση στα Play Offs του Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmotwe TV ανέφερε τα εξής: «Ένιωθα ευθύνη και ήθελα να εκτελέσω και να πετύχω το πέναλτι. Εγώ ήθελα να βοηθήσω την ομάδα και γι’ αυτό είμαστε εδώ. Να δώσουμε τα πάντα στο σύλλογο και να πάρει αυτά που του αξίζει.
Η αλήθεια είναι ότι με τους Ρέιντζερς κάναμε τα αδύνατα δυνατά για να περάσουμε, αλλά ήμασταν άτυχοι. Σήμερα μπορέσαμε να προκριθούμε απέναντι σ’ έναν πιο δύσκολο αντίπαλο, γιατί το πιστεύαμε και ξέραμε ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε».
