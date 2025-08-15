Ο Παναθηναϊκός με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι πήρε την πρόκριση στα Play Offs του Europa League με τον Αζεντίν Ουναΐ να αποθεώνει τον Πολωνό τερματοφύλακα.

Την συνέχειά του στην Ευρώπη εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός με τους «πράσινους» επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ να παίρνουν την πρόκριση στα Play Offs του Europa League, κάτι που σημαίνει πως αν ακόμα αποκλειστούν από την Σάμσουνσπορ θα παίξουν στην League Phase του Conference League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του «τριφυλλιού» ήταν ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι που έπιασε δύο πέναλτι, Τον Πολωνό τερματοφύλακα αποθέωσε ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός που αγωνίστηκε πέρσι στον Παναθηναϊκό και οι «πράσινοι» συνεχίζοθυν την προσπάθεια να τον πάρουν από την Μαρσέιγ, ανέβασε φωτογραφία με τον Ντραγκόφσκι να πανηγυρίζει και με τα ανάλογα ιμότζι τον αποθέωσε.