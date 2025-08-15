Παναθηναϊκός: Αποθέωσε τον Ντραγκόφσκι ο Ουναΐ
Την συνέχειά του στην Ευρώπη εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός με τους «πράσινους» επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ να παίρνουν την πρόκριση στα Play Offs του Europa League, κάτι που σημαίνει πως αν ακόμα αποκλειστούν από την Σάμσουνσπορ θα παίξουν στην League Phase του Conference League.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του «τριφυλλιού» ήταν ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι που έπιασε δύο πέναλτι, Τον Πολωνό τερματοφύλακα αποθέωσε ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός που αγωνίστηκε πέρσι στον Παναθηναϊκό και οι «πράσινοι» συνεχίζοθυν την προσπάθεια να τον πάρουν από την Μαρσέιγ, ανέβασε φωτογραφία με τον Ντραγκόφσκι να πανηγυρίζει και με τα ανάλογα ιμότζι τον αποθέωσε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.