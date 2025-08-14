ΠΑΟΚ: Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Δικεφάλου του Βορρά και τα Όλε με τον κόσμο
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν με τη ψυχή τους την κατάκτηση της πρόκρισης με τη Βόλσφμπεργκερ και φυσικά το έκαναν μαζί με τον κόσμο τους.
Σημαντική βραδιά πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ μετά το 0-1 με τη Βόλσφμπεργκερ. Μετά τη γκολάρα του Μαντί Καμαρά οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά πήγαν προς τον κόσμο τους για τα κλασικά Όλε και γενικότερα οι πανηγυρισμοί ήταν έντονοι.
@Photo credits: eurokinissi, ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
