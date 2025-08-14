ΠΑΟΚ: Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Δικεφάλου του Βορρά και τα Όλε με τον κόσμο

1

bet365

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν με τη ψυχή τους την κατάκτηση της πρόκρισης με τη Βόλσφμπεργκερ και φυσικά το έκαναν μαζί με τον κόσμο τους.

Σημαντική βραδιά πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ μετά το 0-1 με τη Βόλσφμπεργκερ. Μετά τη γκολάρα του Μαντί Καμαρά οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά πήγαν προς τον κόσμο τους για τα κλασικά Όλε και γενικότερα οι πανηγυρισμοί ήταν έντονοι.

@Photo credits: eurokinissi, ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα