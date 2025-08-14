Η Σαχτάρ έμεινε με δέκα παίκτες στο 81ο λεπτό της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στην Κρακοβία, λόγω της αποβολής του Οτσαρένκο.

Αριθμητικό πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό στο φινάλε της κανονικής διάρκειας της ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στο 81ο λεπτό ο Οτσαρένκο δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Ζαρουρί και ο διαιτητής τον απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Παρά το αριμητικό του πλεονέκτημα το Τριφύλλι δε βρήκε γκολ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας και το ζευγάρι οδηγήθκε στην παράταση.