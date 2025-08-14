Ο ΠΑΟΚ λόγω της συμμετοχής του σε δυο προκριματικούς γύρους διοργανώσεων της UEFA έχει κλειδώσει 350.000 ευρώ. Δείτε πόσα διεκδικεί μετά την εξασφάλιση συμμετοχής σε League Phase.

O ΠΑΟΚ τα κατάφερε! Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν στην παράταση τη Βόλφσμπεργκερ και προκρίθηκαν στα Play Offs του Europa League. Mε αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Λουτσέσκου κλέιδωσε την παρουσία της στη League Phase του Conference League και θα διεκδικήσει την πρόκριση της στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA κόντρα στη Ριέκα.

Οι Ασπρόμαυροι έχουν βάλει ήδη στο λογαριασμό τους 350.000 ευρώ, λόγω της συμμετοχής τους στον τρίτο προκριματικό και στα Play Offs. Εάν προκριθεί στη League Phase του Europa League τότε θα λάβει συνολικά 4.660.000 ευρώ (4.310.000 ευρώ + 350.000 ευρώ).

Εφόσον ο ΠΑΟΚ καταλήξει στη League Phase του Conference League τότε τα έσοδα του θα είναι 3.520.000 ευρώ (3.170.000 ευρώ + 350.000 ευρώ).

Στο Europa League η κάθε ομάδα λαμβάνει 450.000 ευρώ για τις νίκες και 150.000 στις ισοπαλίες. Στο Conference League τα αντίστοιχα μπόνους είναι 40.000 ευρώ και 133.000 ευρώ.