Η Βόλφσμπεργκερ είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος της ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για να προηγηθεί, όμως ο Παβλένκα νίκησε τον Μπαλό.

Ο Γίρι Παβλένκα όπως στην Τούμπα έτσι και στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ είναι πρωταγωνιστής. Οι Αυστριακοί είχαν μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν, στο 36ο λεπτό, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ των Θεσσαλονικιών έφυγαν στην αντεπίθεση, ο ταχύτατος Μπαλό ξεκίνησε κούρσα κάτω από τη μεσαία γραμμή, απέφυγε τον Κωνσταντέλια αλλά νικήθηκε σε τετ α τετ με τον Τσέχο κίπερ.

Το ημίχρονο στο Κλάγκενφουρτ ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0).