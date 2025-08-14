Η τριάδα που επέλεξε ο Ρουί Βιτόρια στην μεσαία γραμμή και η επιλογή των Τετέ-Πελίστρι στα πλάγια.

Ο Ρουί Βιτόρια αποφάσισε να πάει με την τριάδα των Τσιριβέγια-Τσέριν-Μαξίμοβιτς στην μεσαία γραμμή με τον Τετέ, που βρέθηκε σε θέση επιτελικού μέσου στο ματς του ΟΑΚΑ, να μετακομίζει στα δεξιά και τον Πελίστρι στα αριστερά.

Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Ντραγκόφσκι με την αμυντική γραμμή μπροστά του να παραμένει απαράλλαχτη από το πρώτο ματς..

Ο Πάλμερ Μπράουν δεξιά και ο Τουμπά αριστερά στο κέντρο της άμυνας ενώ στα άκρα ο Κώτσιρας θα βρεθεί στα δεξιά και ο Κυριακόπουλος στα αριστερά.»

Στην μεσαία γραμμή στο «6» θα ξεκινήσει ο Τσιριβέγια έχοντας μπροστά του τους Τσέριν, σε ρόλο «8» και Μαξίμοβιτς, σε θέση «10». Στα «φτερά» της επίθεσης θα βρεθούν οι Τετέ και Πελίστρι.

Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Υπενθυμίζουμε πως ο Πορτογάλος τεχνικός δεν μπορούσε να υπολογίζει στους τραυματίες Μπακασέτα (έμεινε κι εκτός λίστας) και Τζούρισιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.