Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στην αποψινή ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ στο Κλάγκενφουρτ.

Σε συνθήκες που θυμίζουν Ελλάδα και με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 35°C, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει την πρόκριση στα play off του Europa League απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.

Η σημερινή ρεβάνς στο «Wörthersee Stadion» δεν είναι απλώς μια τυπική ευρωπαϊκή υποχρέωση· είναι μια «μάχη» 90’ ή 120’ όπου ο «Δικέφαλος» καλείται να συνδυάσει αποφασιστικότητα, συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα, που δεν είχε καθόλου στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας (0-0).

Οι γηπεδούχοι, αντί για τη φυσική τους έδρα 50 χλμ. βορειότερα, επέλεξαν το «Wörthersee Stadion» των 30.000 θέσεων, με περίπου 700 φίλους του Δικεφάλου να είναι στο Κλάγκενφουρτ για να στηρίξουν την ομάδα.

Η απουσία του Τάισον αναγκάζει τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αλλάξει τα πλάνα του, με την παρουσία του Λούκα Ιβανούσετς στο αρχικό σχήμα και τη μετατόπιση του Γιάννη Κωνσταντέλια στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Η αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τετράδα άμυνας τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα, δίδυμο Οζντόεφ–Μεϊτέ στον άξονα και τους Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλια πίσω από τον προωθημένο Τσάλοφ.