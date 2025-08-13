ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Σταύρου Σουντουλίδη πριν τη ρεβάνς με τη Βόλσφμπεργκερ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας για τη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ. Δείτε το βίντεο με το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη.

Τι καιρό θα κάνει στο Κλάγκενφουρτ; Ποιες είναι οι σκέψεις του Λουτσέσκου και τι 11άδα θα κατεβάσει απέναντι στους Αυστριακούς; Ο ρεπόρτερ ΠΑΟΚ και απεσταλμένος του Gazzetta, Σταύρος Σουντουλίδης, απαντά σε όλα τα απαιτούμενα - επί του ρεπορτάζ - ερωτήματα και μεταφέρει τα τελευταία νέα πριν τη ρεβάνς με τη Βόλσφμπεργκερ. Παράλληλα έκανε και το σχόλιό του. Δείτε το σχετικό βίντεο.

     

