ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Σταύρου Σουντουλίδη πριν τη ρεβάνς με τη Βόλσφμπεργκερ
Τι καιρό θα κάνει στο Κλάγκενφουρτ; Ποιες είναι οι σκέψεις του Λουτσέσκου και τι 11άδα θα κατεβάσει απέναντι στους Αυστριακούς; Ο ρεπόρτερ ΠΑΟΚ και απεσταλμένος του Gazzetta, Σταύρος Σουντουλίδης, απαντά σε όλα τα απαιτούμενα - επί του ρεπορτάζ - ερωτήματα και μεταφέρει τα τελευταία νέα πριν τη ρεβάνς με τη Βόλσφμπεργκερ. Παράλληλα έκανε και το σχόλιό του. Δείτε το σχετικό βίντεο.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας για τη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ.
Το Gazzetta είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ στην 🇦🇹
Αποστολή στο Κλάγκενφουρτ @sts71 pic.twitter.com/Po26VMsbFD— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 13, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.