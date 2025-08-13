Κυριακόπουλος: «Συμπαραστέκομαι σε όσους δοκιμάζονται από τις φωτιές, έχουμε αυτοπεποίθηση για την πρόκριση»

Ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, Γιώργος Κυριακόπουλος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης σε όσους υποφέρουν από τις φωτιές, ενώ στάθηκε στην πνευματική ετοιμότητα που υπάρχει στην ομάδα για την πρόκριση. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΚΟΒΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΚΟΝΙΟΥ

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Κυριακόπουλος στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αποψινό ματς και τις φωτιές στην ιδιαίτερα πατρίδα του, την Πάτρα: «Σίγουρα παίζουμε με μία πολύ μεγάλη ομάδα που σεβόμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση και πιστεύουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης στους δικούς μου ανθρώπους, αλλά και σε όλους στην Πάτρα που δοκιμάζονται από τις φωτιές, αλλά και σε κείνους που δοκιμάζονται στις υπόλοιπες πόλεις. Επιτέλους να βρει μία λύση το κράτος για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα».

«Η ομάδα έδειξε πολύ καλά δείγματα στο πρώτο παιχνίδι. Τα πήγαμε καλά αμυντικά, είχαμε τις ευκαιρίες να κάνουμε γκολ. Ήταν το μοναδικό πράγμα που μας έλειψε όπως και στα ματς με την Ρέιντζερς. Ελπίζω αύριο να καταφέρουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε την πρόκριση».