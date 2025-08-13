Παβλένκα: «Πρέπει να σκοράρουμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάρουμε την πρόκριση»

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Γίρι Παβλένκα ανέφερε εν' όψει του αγώνα με την Βόλσφμπεργκερ πως θα πρέπει η ομάδα του να σκοράρει και να είναι συγκεντρωμένη για να πάρει την πρόκριση στα Play Offs του Europa League.

Για το παιχνίδι ρεβάνς με την Βόλσφμπεργκερ τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Γίρι Παβλένκα με τον τερματοφύλακα του «δικεφάλου του βορρά» να αναφέρει στην συνέντευξη Τύπου τα εξής:

Για το τι εκτιμά ότι πρέπει να αλλάξει-βελτιώσει ο ΠΑΟΚ: «Πρέπει να σκοράρουμε και να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες μας. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ικανό και δυνατό αντίπαλο. Κέρδισαν το Κύπελλο πέρσι. Είναι μία δύσκολη σειρά αγώνων. Πρέπει να συγκεντρωθούμε με μοναδικό στόχο να πάρουμε την πρόκριση».

Για το πως αισθάνεται τη «χημεία» στην άμυνα του ΠΑΟΚ: «Γνωρίζω πως βρίσκομαι εδώ ήδη 9 μήνες. Φυσικά δεν ήταν εύκολο να είμαι τόσο ήρεμος και να περιμένω την ευκαιρία μου, μετά από τόσα χρόνια στην Γερμανία. Είναι δεδομένο ότι ήξερα που ερχόμουν, ήξερα την κατάσταση. Προσπάθησα να στηρίζω τον Ντόμινικ(σ.σ. Κοτάρσκι) και είμαι χαρούμενος για αυτόν. Η προσαρμογή ήταν εύκολη γιατί όλοι ήταν φανταστικοί. Η «χημεία» είναι ήδη καλή και αμυντικά συγκριτικά με πέρσι και τα θέματα που αντιμετωπίζαμε. Σε έναν βαθμό έχουμε βελτιωθεί και ο χρόνος θα βοηθήσει για παραπάνω».

Για το αν έχει ξεχωρίσει κάποιον από τη Βόλφσμπεργκερ: «Δεν φοβάμαι κάποιον, εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου και την ομάδα μου. Έχουμε την δύναμη να προκριθούμε. Γνωρίζαμε από πριν ότι ο αντίπαλος θα είναι συμπαγής και θα κάνει τις ευκαιρίες του στην αντεπίθεση. Παρόμοια εικόνα θα έχουν και αύριο (14/8). Όπως είπα θα προσπαθήσουν να μας «χτυπήσουν» στην αντεπίθεση. Δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχώρισα από τον αντίπαλο, αλλά πρέπει να προσέξουμε τις αντεπιθέσεις τους».