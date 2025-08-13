Ατυχία στον Παναθηναϊκό, με τον Φιλίπ Τζούρισιτς να μην ταξιδεύει στην Πολωνία για το ματς με την Σαχτάρ για το 3ο προκριματικό γύρο του Europa League λόγω προβλήματος στη γάμπα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Πέμπτη στην Κρακοβία από την Σαχτάρ στη ρεβάνς του 0-0 του ΟΑΚΑ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τους «πράσινους» να ταξιδεύουν στην Πολωνία με ένα σοβαρό πρόβλημα.

Συγκεκριμένα εκτός αποστολής θα μείνει ο Φιλίπ Τζούρισιτς με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να μην μπορεί να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που ένιωθε στην γάμπα. Έτσι προτιμήθηκε να μείνει εκτός προκειμένου να μην προκληθεί κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα στον παίκτη.

Ο Τζούρισιτς όλη την βδομάδα προσπάθησε συντηρητικά να ξεπεράσει το πρόβλημα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και έτσι έμεινε εκτός, Όσον αφορά τον πιθανό αντικαταστάτη του στην ενδεκάδα ο Ρουί Βιτόρια δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του κάτι που θα φανεί στην προπόνηση που θα κάνουν οι «πράσινοι» στην Πολωνία.