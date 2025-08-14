ΠΑΟΚ στην Αυστρία: Μνήμες από πικρούς αποκλεισμούς και… Δίδυμους Πύργους

Από το δοκάρι του Μπέλλη το 1972 μέχρι το 3-0 της Ραπίντ το 2012, η Αυστρία έχει χαρίσει στον ΠΑΟΚ στιγμές περηφάνιας αλλά και απογοήτευσης. ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Απόψε στις 20:00 (OPEN TV), ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Αυστρία για να κλείσει τους λογαριασμούς του με τη Βόλφσμπεργκερ , σε μια χώρα που η ευρωπαϊκή του μνήμη έχει γεμίσει με στιγμές άλλοτε γλυκές και άλλοτε πικρές.

Η πρώτη εικόνα χάνεται πίσω στον μακρινό Σεπτέμβριο του 1972, όταν ο Λες Σάνον, χωρίς τον στρατευμένο Σαράφη, οδήγησε τον Δικέφαλο απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης για το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Το 0-0 στην αυστριακή πρωτεύουσα θα μπορούσε να γίνει θρίαμβος αν το φάουλ του Μπέλλη στο 82’ δεν σταματούσε στο δοκάρι. Στις εξέδρες, πέντε χιλιάδες οπαδοί του «Δικεφάλου», πολλοί ομογενείς από Γερμανία και Ολλανδία, έδιναν τον δικό τους τόνο σε μια εποχή που το ματς μεταδιδόταν ζωντανά μόνο από το ραδιόφωνο.

Οι Δίδυμοι Πύργοι

Ακολούθησαν και πιο πικρές αναμνήσεις, όπως το 1992 απέναντι στην Τιρόλο, όταν η ήττα με 2-0 στην Αυστρία ήταν καρμπόν της Τούμπας, ή το 2001, λίγες μέρες μετά την αναβολή λόγω των Δίδυμων Πύργων, όταν η Κέρντεν κράτησε τον ΠΑΟΚ στο 0-0 στο Γκρατς, παρά το δοκάρι του Καφέ και την ενέργεια του Λουτσιάνο στο φινάλε.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2001 πήγε για δεύτερη φορά να παίξει κόντρα στην Κέρντεν για τον α΄ γύρο του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ. Ο αγώνας επρόκειτο να διεξαχθεί μια εβδομάδα νωρίτερα (η αποστολή είχε ταξιδέψει στην Αυστρία), αλλά είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, την οποία η ομάδα και οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι την είδαν ζωντανά στα δωμάτια του ξενοδοχείου τους.

Το 2012, η Ραπίντ ξαναβρέθηκε στον δρόμο του για τα πλέι οφ του Europa League. Το 2-1 της Θεσσαλονίκης έδινε ελπίδες, όμως χωρίς Σαλπιγγίδη και Λάζαρ και με τον Γκαρσία ανέτοιμο, η Βιέννη έγινε σκηνή ενός 3-0 που πλήγωσε.

Σήμερα, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Αυστρία, όχι για να κοιτάξει τι έγινε στο παρελθόν, αλλά για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο — και να το κάνει εκεί όπου σχεδόν πάντα έβρισκε εμπόδια στο δρόμο του.