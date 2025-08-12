Η Ριέκα πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Σέλμπουρν, επικράτησε 3-1 των Ιρλανδών και ανατρέποντας το σκορ του πρώτου αγώνα προκρίθηκε στα play-offs του Europa League, όπου θα συναντήσει τον νικητή του ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκερ.

Η Ριέκα κατάφερε να προσπεράσει το εμπόδιο της Σέλμπουρν, να πάρει το... αίμα της πίσω και να προκριθεί στα play-offs του Europa League. Οι Κροάτες επικράτησαν 3-1 μέσα στην Ιρλανδία και με συνολικό σκορ 4-3 θα βρεθούν στον δρόμο είτε του ΠΑΟΚ είτε της Βόλφσμπεργκερ.

Στο 33', η Ριέκα άνοιξε το σκορ με τον Φρουκ, ενώ ο Ντάντας στο 73' έκανε το 2-0. Το φινάλε της αναμέτρησης ήταν δραματικό! Ο Οντουμπέκο ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι στο 86'. Εκεί που όλα έδειχναν ότι το ματς θα οδηγούνταν στην παράταση, ο Όρετς στο 90' έκανε το 3-1 για τη Ριέκα χαρίζοντάς την σπουδαία πρόκριση!