ΠΑΟΚ: «Διπλό» πρόκρισης στα play-offs του Europa League για τη Ριέκα, περιμένει Δικέφαλο ή Βόλφσμπεργκερ
Η Ριέκα κατάφερε να προσπεράσει το εμπόδιο της Σέλμπουρν, να πάρει το... αίμα της πίσω και να προκριθεί στα play-offs του Europa League. Οι Κροάτες επικράτησαν 3-1 μέσα στην Ιρλανδία και με συνολικό σκορ 4-3 θα βρεθούν στον δρόμο είτε του ΠΑΟΚ είτε της Βόλφσμπεργκερ.
Στο 33', η Ριέκα άνοιξε το σκορ με τον Φρουκ, ενώ ο Ντάντας στο 73' έκανε το 2-0. Το φινάλε της αναμέτρησης ήταν δραματικό! Ο Οντουμπέκο ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι στο 86'. Εκεί που όλα έδειχναν ότι το ματς θα οδηγούνταν στην παράταση, ο Όρετς στο 90' έκανε το 3-1 για τη Ριέκα χαρίζοντάς την σπουδαία πρόκριση!
Fruk, Dantas i Oreč za play-off Europske lige 💙🤍💪 pic.twitter.com/WZVxzgxLv1— NK Rijeka (@NKRijeka) August 12, 2025
