Έσπασε το ρόδι στο πρωτάθλημα Αυστρίας η Βόλφσμπεργκερ που επικράτησε 2-0 της Αούστρια στη Βιέννη, τέσσερις ημέρες πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (14/8, 20:00) στο Europa League.

Τους πρώτους της βαθμούς στο αυστριακό πρωτάθλημα πανηγύρισε η Βόλφσμπεργκερ μετά τη νίκη της μέσα στην έδρα της Αούστρια Βιέννης με 2-0. Η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League παρατάχθηκε με ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι στην «Τούμπα» και έθεσε τις βάσεις της νίκης από το πρώτο μέρος.

Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Σοπφ έδωσε το προβάδισμα στην Βόλφσμπεργκερ και προτού καλά-καλά προλάβει να συνέλθει η Αούστρια δέχθηκε και δεύτερο τέρμα, αυτή τη φορά αυτογκόλ στο 23ο λεπτό. Η ομάδα του Ντίτμαρ Κιχμπάουερ διαφύλαξε το υπέρ της σκορ στο β' ημίχρονο και άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων κρατώντας τη νίκη μέχρι το φινάλε. Πλέον, η Βόλφσμπεργκερ στρέφει την προσοχή της στο ματς με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη (14/8, 20:00). Θυμίζουμε ότι στην «Τούμπα» η αναμέτρηση ήρθε ισόπαλη 0-0.

Η ενδεκάδα της Βόλφσμπεργκερ

Πόλστερ, Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπατέ, Βίμερ, Βόλμουθ, Αγκιεμάνγκ (46' Ζούλτσνερ), Σοπφ (71' Πιέσινγκερ), Ρένερ, Ζούκιτς (78' Αβντιγιάι), Ατάνγκα (88' Χαϊντίνι), Μπαλό (71' Γκάτερμαϊερ)