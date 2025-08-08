Από την παρακάμερα του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τη Βόλσφμπεργκερ ξεχωρίζει η αποθέωση του Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα και η υποδοχή του μικρού Γιαννάκη στην αποστολή των Θεσσαλονικιών.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να μπει νικηφόρα στη σεζόν 2025-26, καθώς έμεινε ισόπαλος με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα και συνεπώς θα πάει στην Αυστρία για το «διπλό», ώστε να προκριθεί στα Play Offs του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς δημοσίευσαν την παρακάμερα του αγώνα με όσα δεν έπιασε ο τηλεοπτικός φακός. Σε αυτήν ξεχωρίζουν η υποδοχή του μικρού Γιαννάκη στην αποστολή της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον οποίο αγκαλιάστηκε και φυσικά η αποθέωση των φιλάθλων στον Ιβάν Σαββίδη.

Θυμίζουμε πως ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην Τούμπα έπειτα από 5,5 χρονιά, ενώ έδωσε το παρών σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι των Θεσσαλονικιών ύστερα από 7 χρόνια.