Η Σαχτάρ ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμα έναν Βραζιλιάνο στο ρόστερ της ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του Λούκας Φερέιρα από τη Σάο Πάολο.

Η Σάο Πάολο βρίσκεται πολύ κοντά στην πώληση του Λούκας Φερέιρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Globo». Το deal προχώρησε έπειτα από πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά της αντιπάλου του Παναθηναϊκού, με τον 19χρονο παίκτη να δείχνει επίσης θετικός στο ενδεχόμενο της μετακόμισής του στην Ευρώπη.

Ο Λούκας Φερέιρα αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Σάο Πάολο και κατέκτησε τον Ιανουάριο το Κύπελλο Νέων του Σάο Πάολο με την Κ20 του συλλόγου. Ο προπονητής του, Λουίς Ζουμπελδία, τον ανέβασε άμεσα στην πρώτη ομάδα και μέχρι στιγμής έχει παίξει σε 23 παιχνίδια με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.

Ωστόσο, η έλευση του Ερνάν Κρέσπο στον πάγκο των Βραζιλιάνων άλλαξε τα δεδομένα για τον Φερέιρα, που βρέθηκε εκτός πλάνων και αναζητούσε την ομάδα στην οποία θα έπαιρνε περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Όλα δείχνουν, επομένως, πως το μέλλον του θα είναι στο ουκρανικό πρωτάθλημα και στη Σαχτάρ, η οποία δείχνει μία ιδιαίτερη προτίμηση για τους Βραζιλιάνους παίκτες κι ήδη έχει δέκα στο ρόστερ της.