Το déjà vu με Μπεϊτάρ και ένας ΠΑΟΚ που θα είναι καλύτερος στην Αυστρία

Ο ΠΑΟΚ επαναλαμβάνει το σενάριο του 2023 με το 0-0 στην Τούμπα, αλλά η συνέχεια θα κριθεί από τη δική του ικανότητα να αντιδράσει όπως τότε κόντρα στην Μπεϊτάρ. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει…

Υπάρχουν βραδιές που δεν λένε κάτι από μόνες τους. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες, που μπορεί να κουβαλούν πάνω τους μια ολόκληρη σεζόν στα κύπελλα Ευρώπης.

Η πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά του ΠΑΟΚ στην Τούμπα ήταν μια από τις δεύτερες. Όχι επειδή ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης – μετά από 5,5 χρόνια – και κάθισε ξανά στο μπαλκόνι της προεδρικής σουίτας. Αυτό έχει τη σημειολογία του, αλλά δεν αλλάζει τις ισορροπίες στο χορτάρι. Αυτό που μετράει είναι η εικόνα. Και αυτή, ήταν σχεδόν απογοητευτική.

Αν το καλοσκεφτούμε και κοιτάξουμε προς τα πίσω, όχι πολύ μακριά, ο «Δικέφαλος» μετράει μόλις μία νίκη σε πέντε πρώτα ματς καλοκαιριού, κάτι που το επεσήμανε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Σ' αυτές τις πέντε ευρωπαϊκές πρεμιέρες δεν κέρδισε τους Μποέμιανς (ήττα με 2-1 στο Δουβλίνο), τη Λέφσκι (ήττα 2-0 στη Σόφια) και έμεινε στο 0-0 με Μπεϊτάρ (2023) και Βόλφσμπεργκερ (2025). Κέρδισε μόνο την Μπάνια Λούκα, πέρσι στην Τούμπα, με 3-2. Η μόνη που τον «πλήγωσε» ήταν η ήττα από τη Λέφσκι. Στα υπόλοιπα μέτρησε τέσσερις προκρίσεις.

Το 0-0 με τη Βόλφσμπεργκερ μοιάζει ανησυχητικά οικείο με το προ διετίας 0-0 κόντρα στην Μπεϊτάρ. Όσοι θυμούνται το ματς με τους Ισραηλινούς πριν δύο χρόνια, βλέπουν το ίδιο έργο. Πρεμιέρα στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, γεμάτη Τούμπα, ασύνδετος ΠΑΟΚ, κακός ρυθμός και μια ομάδα που μένει στο μηδέν απέναντι σε αντίπαλο που δεν… τρομάζει. Αν οι Αυστριακοί ήταν πιο ποιοτικοί το ταμπλό δε θα έγραφε 0-0 στο τέλος της βραδιάς, αλλά ένα 0-2 στο.. σβηστό.

Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε μετά από 5,5 χρόνια στο γήπεδο της Τούμπας και σε επίσημο ματς του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο της ομάδας να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του με το έκανε την εμφάνισή του στην προεδρική σουίτα του γηπέδου#PAOKWAC #paok #paokfc pic.twitter.com/r4CwHFmifU — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 7, 2025

Η συνέχεια προ διετίας ήταν εμφατική. Ένα καθαρό 1-4 μέσα στο Τελ Αβίβ και πρόκριση δίχως ερωτηματικά. Αλλά πριν από το «ασπρόμαυρο» ξέσπασμα, υπήρχε μια στιγμή-κλειδί: η απόκρουση πέναλτι από τον Κοτάρσκι. Αν έμπαινε εκείνο το γκολ, όλα ίσως να ήταν αλλιώς. Τελικά, ο Κροάτης κράτησε τον ΠΑΟΚ όρθιο, η ομάδα απάντησε με τεσσάρα και προκρίθηκε.

Δύο χρόνια μετά, το σενάριο δείχνει να ζητά συνέχεια – αυτή τη φορά με τον διάδοχο του Κοτάρσκι, τον Γίρι Παβλένκα, σε ανάλογο ρόλο. Ο Τσέχος τερματοφύλακας έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στο να μείνει το 0-0. Αν δεν ήταν αυτός, η ρεβάνς στο Κλάγκενφουρτ θα ξεκινούσε από μειονέκτημα. Αυτή η λεπτομέρεια, η «εικόνα» κάτω από τα δοκάρια, ίσως είναι η πιο ουσιαστική σύνδεση με το τότε.

Ο Λουτσέσκου το είπε ξεκάθαρα: «Έχω ξαναδεί αυτή την ιστορία. Και τότε προκριθήκαμε. Είχα δει παίκτες να μάχονται. Το είδα και τώρα. Παίκτες με διάθεση να παλέψουν, να μην επαναλάβουν τα λάθη του ξεκινήματος. Παρόμοιο ήταν και το ματς με την Μπεϊτάρ τότε γι’ αυτό και τώρα που παίζουμε την ρεβάνς θεωρώ ότι η πίεση θα είναι στον αντίπαλο».

💥🔲 𝝖𝝢𝝚𝝪𝝦𝝤𝝨 𝝤 𝝥𝝖𝝤𝝟 𝝨𝝩𝝤 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝤 𝝡𝝖𝝩𝝨 𝝩𝝜𝝨 𝝨𝝚𝝛𝝤𝝢, 𝝚𝝗𝝖𝝠𝝚 𝝙𝝪𝝨𝝟𝝤𝝠𝝖 𝝨𝝩𝝤𝝢 𝝚𝝖𝝪𝝩𝝤 𝝩𝝤𝝪 𝝟𝝖𝝞 𝝥𝝖𝝚𝝞 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝖𝝪𝝨𝝩𝝦𝝞𝝖 𝝩𝝜𝝢 𝝚𝝥𝝤𝝡𝝚𝝢𝝜 𝝥𝝚𝝡𝝥𝝩𝝜 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝜𝝢 𝝥𝝦𝝤𝝟𝝦𝝞𝝨𝝜 𝝨𝝩𝝖 𝗣𝗟𝗔𝗬 𝗢𝗙𝗙❗#PAOKWAC #paok… pic.twitter.com/v4LFQ0moaZ August 7, 2025

Η τωρινή εικόνα δεν πείθει στον ίδιο βαθμό, ωστόσο υπάρχει και το αισιόδοξο σενάριο που θέλει τον ΠΑΟΚ να είναι σαφώς βελτιωμένος σε μια εβδομάδα στην Αυστρία, όπου θα πάει να παίξει δίχως την πίεση της πρεμιέρας και του «πρέπει» της χθεσινής βραδιάς.

Όλοι είδαν πως η μεσαία γραμμή (Μεϊτέ – Καμαρά) δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα και να χτίσει παιχνίδι. Η μετάβαση από επίθεση σε άμυνα παραμένει αργή και ευάλωτη. Αργές αντιδράσεις και ένα… στρέμμα ελεύθερο χώρο στους αντιπάλους. Η Βόλφσμπεργκερ είχε περισσότερες και πιο καθαρές φάσεις. Δεν ήταν ανώτερη σε ποιότητα, αλλά πήγε το ματς εκεί που ήθελε.

Ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα, έχει θέση και αριθμό. Ο Τσάλοφ δεν δείχνει ικανός να υποστηρίξει το μοντέλο παιχνιδιού του Λουτσέσκου. Τελεία και παύλα. Δεν απειλεί, δεν συνδέεται, δεν προσφέρει στήριγμα. Ο Κωνσταντέλιας έψαχνε στήριξη και δεν την είχε από τον Ρώσο φορ, που αποδείχθηκε εύκολη λεία σε Ντιαμπατέ και Μπάουμγκαρτνερ, οι οποίοι τον «εξαφάνισαν» και μάλιστα πολύ εύκολα.

Ο Λουτσέσκου γύρισε προς τον πάγκο και είδε έναν μόλις φορ: ο 18χρονος Μύθου έπεσε στα βαθιά και θα έχει να θυμάται το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

Και την ίδια ώρα, λίγο πριν το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έκλεινε τη συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Μόνο που δεν πρόλαβε να δηλωθεί στη λίστα της UEFA. Η ειρωνεία είναι πικρή: ο φορ που έλειψε, έρχεται, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

⚪️⚫️🔜 𝝤 𝝥𝝖𝝤𝝟 𝝖𝝥𝝚𝝨𝝥𝝖𝝨𝝚 𝝩𝝜 𝝝𝝚𝝩𝝞𝝟𝝜 𝝖𝝥𝝖𝝢𝝩𝝜𝝨𝝜 𝝩𝝜𝝨 𝝟𝝦𝝤𝝪𝝛 𝝖𝝛𝝤𝝪𝝠 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤𝝢 𝝙𝝖𝝢𝝚𝝞𝝨𝝡𝝤 𝝩𝝤𝝪 𝝘𝝞𝝖𝝟𝝤𝝪𝝡𝝖𝝟𝝜, 𝝚𝝦𝝬𝝚𝝩𝝖𝝞 𝝖𝝡𝝚𝝨𝝖 𝝨𝝩𝝜 𝝝𝝚𝝨𝝨𝝖𝝠𝝤𝝢𝝞𝝟𝝜❗



😤 Τέλος καλό, όλα καλά για την υπόθεση του Γιώργου… pic.twitter.com/HEIbkPNPoA August 7, 2025

Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι με τόσο φτωχή απόδοση δεν έχασε. Σε μία εβδομάδα δεν μπορεί να είναι χειρότερος, αλλά πρέπει να βρει γκολ και πρωταγωνιστές. Χθες οι Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς ήθελαν να κάνουν πολλά κι αγχώθηκαν. Φαινόταν στις κινήσεις τους, στις τελικές αποφάσεις τους. Όλα είναι θέμα μυαλού. Ο Τάισον στα ρηχά νερά, με μια αριστερή πλευρά,ελέω Μπάμπα, και πάλι προβληματική, ο Ιβανούσετς, που αντικατέστησε τον Βραζιλιάνο, δεν μπήκε στο ματς ποτέ.

Στην Τούμπα χτύπησε... καμπανάκι συναγερμού, αλλά το ευχάριστο είναι πως δεν υπάρχει πανικός. Το αντίθετο. Υπάρχει πίστη και αισιοδοξία για την πρόκριση. Απλώς σε μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί ν’ ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του.

Το έργο της Μπεϊτάρ μπορεί να επαναληφθεί. Αλλά για να επαναληφθεί, πρέπει να ξαναγραφεί με τις ίδιες αρχές: αποτελεσματικότητα, καθαρό μυαλό και ανεβασμένη απόδοση από τους πιο πολλούς ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρος βελτιωμένος, δεν μπορεί όλοι μαζί (πχ. Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Ντέλιας, Τάισον, Μπάμπα) να είναι τόσο κακοί στο ματς. Τι μένει; Να το αποδείξουν πάνω στο χορτάρι.