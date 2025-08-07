Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ανέτοιμος, αλλά επειδή είδε τους παίκτες να παλεύουν είναι αισιόδοξος ότι η ομάδα του θα γυρίσει από την Αυστρία με την πρόκριση, όπως είχε πράξει με τη Μπεϊτάρ πριν δύο χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο του επίσημο αγώνα το καλοκαίρι του 2023 ήταν επίσης μέτριος.

Έμεινε στην Τούμπα τότε στο 0-0 με τη Μπεϊτάρ, αλλά στη ρεβάνς επικράτησε και μάλιστα με δέκα παίκτες, με σκορ 4-1 και προκρίθηκε. Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου ρωτήθηκε αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πετύχει κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ ό,τι και με τους Ισραηλινούς και απάντησε ότι το πιστεύει, διότι είδε παίκτες να μάχονται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

Πριν δύο χρόνια μετά το παιχνίδι με την Μπεϊτάρ δήλωνε αισιόδοξος ότι ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί. Μπορεί να πει το ίδιο και τώρα;

«Φυσικά. Πάντα είναι περίπλοκα τα πρώτα παιχνίδια στα προκριματικά. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι για εμάς. Από την αρχή φάνηκε ότι δεν ήταν εύκολο για εμάς, αλλά όσο περνούσε η ώρα η ομάδα βελτιώθηκε πάρα πολύ.

Είδα την ομάδα μας να μην είναι στο μέγιστο της φυσικής κατάστασης, αλλά να μάχεται, να παλεύει, χωρίς όμως να έχει την φρεσκάδα και το καθαρό μυαλό το οποίο θα είχαμε σε μια διαφορετική φάση της σεζόν.

Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που αμυνόταν. Η ρεβάνς θα είναι διαφορετική. Η πίεση είναι σε αυτούς, θα πρέπει να παίξουν διαφορετικά από ό,τι σήμερα. Θα συνεχίσω να λέω ότι πρέπει να παλεύουμε. Πρέπει να γυρίσουμε από την Αυστρία με την πρόκριση».

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έκανε λάθη και δεν είχε καθαρή ευκαιρία:

«Είναι απολύτως λογικό. Δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση οι παίκτες. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και μάλιστα είναι ευρωπαϊκό. Και αυτό δημιουργεί πίεση. Είναι σημαντικό που κρατήσαμε το μηδέν όπως πήγε το παιχνίδι.

Κάναμε εύκολα λάθη, υπήρχε βιασύνη, αλλά όσο περνούσε η ώρα βελτιωνόμασταν, δεν επαναλαμβάναμε τα ίδια λάθη. Είναι μια φυσιολογική κατάσταση για τη χρονική στιγμή που είμαστε».

Για το γεγονός ότι οι παλιοί δεν «κουβάλησαν» τον ΠΑΟΚ, αλλά κορυφαίοι ήταν οι Παβλένκα, Κένι:

«Συμφωνώ. Θα έβαζα όμως και τον Μειτέ, γιατί σταμάτησε κάποιες μεταβάσεις των αντιπάλων ακόμη και αν ο ίδιος δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Είδα πάντως από όλους τους παίκτες θέληση και διάθεση να παλέψουν. Μπορεί να μην υπήρχε η φρεσκάδα, αλλά μην ξεχνάμε ότι για εμάς ήταν το πρώτο επίσημο ματς μετά από 88 ημέρες, ενώ οι αντίπαλοι είναι μια ομάδα που έχει παίξει ήδη επίσημα παιχνίδια.

Πάντα αντιμετωπίζαμε προβλήματα στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών στην Ευρώπη. Και με την Μπόρατς που ήταν πιο χαμηλού επιπέδου και με την Λέφσκι. Πριν δυο χρόνια μετά την Μπεϊτάρ είχα δηλώσει αισιόδοξος γιατί κάτι είχα δει. Είχα δει παίκτες να μάχονται. Το είδα και τώρα. Παίκτες με διάθεση να παλέψουν, να μην επαναλάβουν τα λάθη του ξεκινήματος.

Παρόμοιο ήταν και το ματς με την Μπεϊτάρ τότε γι’ αυτό και τώρα που παίζουμε την ρεβάνς θεωρώ ότι η πίεση θα είναι στον αντίπαλο».